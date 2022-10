Pozo: "Pido a la gente que no se ponga nerviosa"

Alejandro Pozo no vivió in situ la debacle en Bilbao al arrastrar una lesión desde el duelo ante el Mallorca, pero el lateral sevillano asume que ante el Rayo Vallecano el sábado no queda otra que romper la racha de cuatro derrotas consecutivas y cerca de 400 minutos sin marcar un gol. Pide a la afición rojiblanca que no cunda el nerviosismo.

¿Qué sacan en claro de la derrota en San Mamés?

Los primeros días tras perder el equipo estaba jodido, normal tras una goleada. Pero al final pasa la semana y toca olvidarlo porque viene un rival directo para competir y hay que aprovechar que jugamos en nuestro campo ante nuestra gente para romper esta mala racha.

¿A qué achaca la debilidad defensiva mostrada?

El Athletic venía con sus jugadores a un nivel espectacular y de golear a los de abajo. El equipo intentó ser más agresivo y atrás sufrimos más. Debemos desconectar, corregir los errores y salir el sábado a muerte para ganar.

Lo positivo es que el Rayo dejará más jugar...

Nos va a dejar jugar algo más que el Athletic y hay que aprovecharlo. Pido que la gente no se ponga nerviosa porque son 90 minutos y tenemos que tener paciencia sin volvernos locos. Es importante no perder e ir sumando porque siempre es mejor puntuar.

¿Cómo logran abstraerse de esta mala dinámica?

En Primera tienes tus minutos buenos y ellos también, en otros no se juegan nada ninguno. Hay que romper esa mala racha de no meter gol, el sábado creo que lo haremos porque veo al equipo con ganas, desconectado del partido del Athletic. Esperemos estar física y anímicamente espectaculares.

¿Desgasta mucho llevar ya cuatro partidos sin ver portería?

Es jodido que el equipo no meta. Menos el día del Athletic siempre tuvimos alguna que otra ocasión y estamos acostumbrados a tenerlas. Ojalá este sábado podamos demostrar nuestro fútbol y encontremos por fin la portería.

Pozo: "Hay que romper esa mala racha de no meter gol"

¿Cómo se encuentra a nivel personal en el aspecto físico?

Jugué con Osasuna y me dio un pequeño tirón, apuré para jugar en Mallorca y no pude aguantar más de 45 minutos. Esta semana ya estoy entrenando con el equipo y solo me he perdido el Athletic. Creo que llegaré a tope, al 100%, para el Rayo.

¿Ve la moral de la afición mermada?

Pedimos que la gente venga a animarnos, es complicado por las cuatro derrotas, pero el año pasado se consiguió algo que llevaba intentándose muchos años y hemos dado motivos para creer. Pido que la gente no se ponga nerviosa porque la Liga es muy larga y hay varios equipos a 3 puntos, ojalá salga todo bien el sábado.