Pozo y Sousa siguen sin entrenar por tercera jornada consecutiva

La UD Almería realiza este miércoles su tercera rutina de entrenamientos de la semana con la preocupación por el estado físico de Alejandro Pozo y Dyego Sousa, en particular del lateral diestro sevillano por su mayor presencia en la alineación tipo. Ambos acabaron el encuentro ante el Cádiz con molestias musculares no especificadas por el club y desde entonces no se les ha visto por el césped del anexo del Power Horse.

Si bien es cierto que el próximo fin de semana no hay jornada liguera debido al parón de selecciones y el margen de recuperación se amplía, no lo es menos que la falta de información habitual por parte de la entidad da pie a la rumorología. En principio se trata de dolencias de las que a lo sumo deberían estar restablecidos la próxima semana con el trabajo de fisioterapia que están desarrollando, pero a día de hoy es una incógnita si podrán viajar o no a Vigo para el duelo del domingo 2 de abril.

Sus dos ausencias se suman a las otras cinco ya conocidas. Dos de ellas por lesión, las de El Bilal Touré y Sergio Akieme, de cuyo alcance informaba el club el martes, nueve días después de que se las produjeran en Sevilla. El ariete maliense ha dicho adiós a lo que resta del curso tras ser operado del recto anterior, mientras que el lateral zurdo padece la misma dolencia pero de menor gravedad y al menos estará alrededor de un mes de baja, dependiendo su regreso de la evolución que describa.

Los tres jugadores restantes con los que tampoco puede trabajar Rubi son Samú Costa, Largie Ramazani y Martin Svidersky, que preparan compromisos con sus combinados sub-21, Portugal, Bélgica y Eslovaquia, respectivamente. Eso ha motivado que el técnico catalán volviera a citar por segunda sesión consecutiva a los delanteros juveniles Rachad Fettal y Marciano Sanca, que integran la disciplina del juvenil A de Alberto Lasarte y del filial de Óscar Fernández.

Los entrenamientos se prolongarán en las jornadas del jueves y el viernes, mientras que el plantel tendrá descanso durante el fin de semana, tanto sábado como domingo, aprovechando el parón de la competición.