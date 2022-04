Pozo: "Estará bonita la lucha hasta el final"

Alejandro Pozo ha comentado en más de una ocasión que su ilusión por el ascenso es doble, ya que en su caso también significaría su vinculación en propiedad en las filas de la UD Almería. El hecho de estar cedido por el Sevilla no ha impedido que el carrilero sevillano se haya convertido en el jugador de campo más empleado por Rubi durante el presente curso y confía en el buen momento mental y físico que atraviesa el vestuario para que esta vez Primera no se escape.

Restan solo cinco jornadas, ¿llega lo mejor?

Llega la parte más importante de la temporada, los últimos 5 partidos estando en ascenso directo con dos equipos más que parece que no fallamos. Estará bonita la lucha hasta el final.

Parece que nadie da su brazo a torcer.

Estamos los tres que no fallamos y cuando uno lo hace da la casualidad que también lo hacen los otros. Todos los rivales que quedan son difíciles e intentaremos ganar los máximos posibles para intentar lograr el ascenso lo antes posible para no tener que lucharlo en la última o penúltima jornada.

Y uno se quedará sin caramelo...

Es una lucha en la que solo pueden subir dos y el otro irá a jugársela a play-off, ojalá la balanza se decante para nosotros porque llevamos casi el año entero en ascenso directo y sería bonito completar el año subiendo.

¿El camino está resultando muy sinuoso?

Ningún equipo nos lo ha puesto fácil esta temporada. Tuvimos una mala racha en enero que nos costó la posición, pero Segunda es muy jodida y el equipo se repuso. Ahora dependemos de nosotros mismo y esperemos darle esa alegría a la afición.

¿Da mucha moral lo de ganar en el 90'?

Este equipo tiene una fuerza mental espectacular. Todos estamos empujando, tanto los que juegan como los que no. Ya se vio en el 90 como todo el banquillo fue a celebrarlo, es algo muy bonito. Tras anularnos un gol te da ese bajón, pero el equipo siguió intentándolo y encontró el premio en el 80', que también es bonito.

¿Qué se respira en esa piña humana tras marcar en el descuento?

Fue una mezcla de emociones tanto de los que jugaban como los que estaban en el banquillo. Uno se veía tirado por el suelo, otro llorando. Fue la rabia de todo el partido fallar ocasiones claras y ver que se acercaba el final y se nos escapaba. En casa no podemos fallar y llegó el premio con un merecido gol de Curro, que no estaba jugando mucho y es un currante increíble. Nos alegramos más de que fuera él que de ser en el 90'.

Que marcase Curro fue muy celebrado por el vestuario.

Conozco a Curro desde el Sevilla Atlético que coincidimos y aunque no disfruta de los minutos que querría es muy importante en el vestuario porque se hace notar. Todo el equipo nos fuimos a abrazarlo al final.

Físicamente se les ve también muy recuperados.

Tenemos esa virtud de que los jugadores que salen de banquillo casi siempre lo hacen muy bien. El equipo llega a los últimos minutos con fuerza. El contrario al final pega el bajón y estamos marcando mucho en los últimos minutos. Esas tres lesiones de Juanjo, Chumi e Iván son mala suerte. El resto estamos todos recuperados y necesitaremos de todos.

En El Plantío no gana casi nadie, ¿lo ven como un campo de minas?

El Burgos creo que ha perdido un partido en casa si mal no recuerdo. Casi todos los puntos los ha hecho allí y son muy fuertes, ya salvados desde la jornada pasada ahora van a disfrutar. Iremos a darlo todo porque nos jugamos mucho.

¿Esperan al mejor Burgos ahora que tienen la permanencia matemática conseguida?

Con los objetivos cumplidos te sueltas, estás liberado y se juega mejor. Ojalá podamos hacer nuestro juego y lograr los 3 puntos, será un partido muy duro.

¿Creen que el ascenso estará en la mano en caso de ganar allí?

No creo que ganando allí hayamos ascendido, tenemos que hacer nuestro trabajo aunque en el Eibar-Valladolid se quitarán puntos entre ellos. Podremos verlo tranquilos en casa porque jugaremos antes. Esa lucha es bonita, pero tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo y luego en mirar a nuestros rivales.

¿Qué opinión le merece ser el jugador más usado por Rubi?

El míster me ha dado mucha confianza e intento darlo todo en el campo. Lo importante es ayudar siempre a los compañeros y estoy contento por ese dato, ojalá que a final de temporada siga siendo así.

Y solo ha visto una amarilla, ¿cómo lo hace?

No suelo meter muchas patadas, fue por cortar una contra. He sido extremo toda la vida y con la rapidez que tengo cojo al rival si se me va. Es importante tener eso y ojalá no vea muchas más. Con cinco te pierdes partidos y cuantos menos me pierda y más juegue, mejor.

¿Nota la tensión en los entrenamientos por abrochar la meta?

Está todo igual, incluso al equipo lo veo más feliz y contento en el día a día. El vestuario es una familia y siempre estamos de cachondeo. Alguno de los 5 partidos se pondrá feo y esa familia tiene que salir a darlo todo para conseguir ese ascenso.

El himno a capella se cantó por primera vez tras verse la interpretación de su pareja, ¿qué le parece el ambiente en el Juegos Mediterráneos?

La afición para nosotros juega un papel fundamental de cara a lo que viene de aquí a final de temporada. Ante el Sporting un lunes a las nueve de la noche fue la segunda mejor entrada de la temporada, algo espectacular. Intentamos darle lo que quiere y aunque el gol llegó tarde, todos se fueron felices. Los dos partidos que quedan en casa ojalá podamos lograr el mayor número de aficionados posible. Fuera durante todo el año también han estado viniendo y muchos me han dicho que nos veríamos en Burgos.