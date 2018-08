Presentación, fichaje y otra presentación

Llevaba tiempo la secretaría técnica de la Unión Deportiva Almería negociando con Yan Eteki, su fichaje era cuestión de tiempo porque era el favorito para dar por cerrado el centro del campo. Las negociaciones prácticamente quedaron cerradas en la madrugada del miércoles al jueves, por lo que el club aprovechó la presentación de Andoni López para anunciar el fichaje del canterano sevillista y, de paso, también presentarlo.

"Llegó anoche [por la noche del miércoles] y hoy [por ayer] se han terminado de firmar todos los contratos, por lo que se incorpora ya a nuestro club", informaba Alfonso García, presidente rojiblanco, que ejercía de maestro de ceremonias en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. A su derecha, Andoni López, lateral zurdo que llega para sustituir a Samu de los Reyes tras su lesión y que le disputará el puesto a Nano; a su izquierda, el recién llegado Eteki, que completa un centro del campo poderoso y totalmente nuevo esta temporada.

Las primeras respuestas fueron de Andoni López, que ya estará este fin de semana disponible para jugar ante el Tenerife si el míster lo desea. Su integración al grupo ha sido muy buena. " "Fran Fernández ha hablado conmigo con un trato excelente y me ha pedido que sea agresivo y contundente en defensa, y que luego, en ataque aporte mis cualidades y me muestre con valentía". En este sentido añadía que "aunque soy lateral, me gusta sumarme con facilidad al ataque y abarcar toda la banda".

Al ser preguntado por la competencia que puede tener en el equipo en el lateral con Nano, respondía que "es un jugador con experiencia que lleva muchos años en el club. Para mí es una referencia y puedo aprender mucho de él".

Luego fue turno para el camerunés Eteki, cuyo buen español denota que lleva muchos años en la Liga y está plenamente adaptado al país. El centrocampista se mostró feliz por fichar por el club rojiblanco. "Cuando surgió la posibilidad de venir al Almería no me lo pensé. Era mi primera y única opción. Me habían hablado muy bien de la ciudad y del club, y la apuesta que ha hecho la entidad es digna de agradecer". Y es que, como también lo explicó Alfonso García, "la culminación del fichaje ha sido más larga de lo que podíamos pensar".

El futbolista se definió como un "todoterreno", que trabajará y se sacrificará todo lo posible por el bien del equipo. "Soy un mediocentro defensivo, aunque también puedo jugar más adelantado. Aporto contundencia y estoy para respaldar a mis compañeros, también tengo buena salida de balón".