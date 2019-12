Primer duelo en las alturas para URA Playcar

Seguramente ninguno de los dos equipos lo habría creído cuatro temporadas atrás, la del debut de Unión Rugby Almería Playcar en División de Honor B y en la que logró la permanencia a costa del CAU Metropolitano, que descendió. El tinte de los dos partidos jugados en aquel momento fue el de ‘duelo directo’ con todas las de la ley, como lo es el del partido que se juega este domingo, pero sí que hay una diferencia notable. En la 2015/2016 lo que se ponía sobre el verde era la supervivencia en la categoría, que de hecho el cuadro madrileño no logró para pasar tres campañas consecutivas en Regional, y lo que se disputa en la 2019/2020 es la licencia para soñar. Se ven las caras el quinto, con una racha de cuatro victorias consecutivas para un total de seis frente a cinco derrotas, y el cuarto, con un triunfo más, siete, que llega al Juan Rojas tras dura caída en su casa ante el poderosísimo Jaén Rugby, siguiente adversario de URA.

En el recuerdo reciente está aquel único ‘rosco’ que ha recibido hasta ahora el XV de Nacho Pastor, un 31-0, allá por el 15 de septiembre, sirviendo de debut liguero con encendido de alarmas a la primera. Ya vista la temporada posterior que los unionistas están cuajando, ese resultado en complicado de encajar en el contexto general, y nadie lo ha olvidado. Quizá no sea exactamente ‘ganas de revancha’, pero se le parece mucho ese sentimiento que en horas previas a la cita está invadiendo al plantel de Unión Rugby Almería. Ya se asumió que se están en ‘terreno desconocido’, y es obligado seguir ‘explorándolo’. Sin presión y sin vértigo, los cruzados van a por todas no solo en esta, sino en la siguiente jornada, la visita a Las Lagunillas de Jaén, donde también hay una espina que sacarse después de caer en la segunda jornada contra el cuadro andaluz y del modo en el que se hizo. Hay una apelación clara al orgullo y el honor propio.

El técnico de URA Playcar ha puesto la metáfora de que “empezar la segunda vuelta es un volver a empezar, valga la redundancia, es hacer otra vez bien los deberes y buscar mejorar los resultados anteriores, como sucede esta ocasión, ante un rival que en su momento tuvo superioridad en el planteamiento y que ganó el partido utilizando las armas de las que disponía y ante las que no se supo adaptarse”. Nacho Pastor sabe que “se trata de un partido complicado en el que la parte física va a ser dominante, entendiendo que ellos seguirán como en las últimas jornadas, tratando de imponer un poderío físico, la envergadura de la que hacen gala”. Ante esto, en un choque “de poder a poder”, se va a dar la imagen propia de “rocosidad y agresividad en las fases de conquista y en los puntos de contacto”. El valenciano ha recordado que “estamos hablando de que el cuarto viene a visitar al quinto con ocho puntos de ventaja -37 ante 29-, y por lo tanto estamos hablando de un partido a priori igualado y en el que en la mesa están todas las opciones”.

No le ha dado muchos rodeos Pastor a la hora de manifestar abiertamente ese antes referido deseo de los suyos: “Queremos sacarnos la espinita de la visita a su casa, en la que no tuvimos el nivel competitivo necesario, e intentar dar una alegría más a nuestra afición en casa, seguir con la racha ganadora y que podamos disfrutar de esas buenas sensaciones y buen trabajo en los entrenos desde que el colegiado señale el inicio del partido”. Hay bajas en URA Playcar “dada la plantilla corta y la no recuperación de alguno que estaba previsto que sí que llegase para este partido”, pero “obstante los 23 convocados son de toda garantía, no hay grandes novedades respecto a otras convocatorias y se va a ir a por todas”. Por último, ha subrayado que “es un encuentro que la afición no se puede perder, el último en el Juan Rojas este año, una bonita forma de dar por cerrado 2019, en el que estamos en una posición histórica que incluso se quiere mejorar, nunca renunciar a nada, siendo realistas ante la dificultad que entraña la visita de un rival duro que por méritos propios está arriba”.

Además, y en ese hilo de llamada a la afición, una suma importante al enorme espectáculo que se va a poder disfrutar es la recolecta de alimentos a favor de la Obra Benéfica de Las Siervas de la Iglesia. Deberán ser ‘no perecederos’ y al día de partido en el Juan Rojas se han añadido las opciones de entrega los martes y los jueves de 18.00 a 20.00 horas en el mismo escenario. La actitud solidaria del club cruzado es permanente desde su creación y se pretende dar toda la ayuda que sea posible a las familias necesitadas, por lo que se quiere insistir en la colaboración de todos. La dirección del partido corresponderá al señor Joaquín Santoro, ya experto en el arbitraje nacional y que esta campaña ya ha pitado el Unión Rugby Almería – Andalucía Bulls Marbella Rugby Club, que fue de victoria almeriense por 30-22. A CAU Madrid le ha arbitrado su muy ajustada derrota por 38-36 en la casa del ‘coco’, Ingenieros Industriales. Es es una de las cuatro veces en las que Metropolitano ha doblado la rodilla, siendo las otras Jaén, ya referida, CRC y Marbella. Ha dejado a ‘cero’ a tres equipos.