Primera final para eludir descenso directo

Doble derbi andaluz consecutivo para Unión Rugby Almería antes del siguiente parón liguero, determinante para lograr tranquilidad ‘prematura’ esta temporada 2019/2020. De hecho, si los unionistas lograsen el triunfo esta jornada 16, y si a su vez el derbi madrileño entre el XV de Hortaleza y Arquitectura se saldara con una visita visitante, matemáticamente se habría eludido la última plaza y, a su vez, el descenso directo. Les sobrarían nada menos que seis fechas más de la recta final del campeonato, en las que eludir igualmente lo antes posible el o los puestos de promoción. Se trata de algo inaudito en la casa cruzada, jamás antes logrado, suponiendo así la confirmación de que este curso es el de toda una confirmación del club en la élite del rugby español.

En todo caso, al fin y al cabo el de los madrileños es un duelo directo que tanto de un modo como de otro beneficia a quienes los anteceden en la clasificación, entre ellos no solo URA Playcar, el primero de los ‘mortales’ detrás del cuarteto de cabeza, sino el mismo Andalucía Bulls Marbella Rugby, el complicado rival que recibirá a los de Nacho Pastor en el Bahía’s Park. Además, y en relación a los demás emparejamientos de la jornada, los dominadores del Grupo C no se van a ver las caras entre ellos, sino que se reparten entre los cuatro restantes del bloqueo medio-bajo de la tabla. Es supone que es muy probable que haya un mayor beneficio si cabe si se es capaz de lograr la victoria. Claro que, esas mismas cuentas, estará manejando en su cabeza el conjunto costasoleño.

Desde su ascenso a categoría nacional, que se produjo de modo brillante y a lo que acompañó siendo uno de los gallos de la competición nada más llegar, no había vivido una situación tal, con cinco victorias y diez derrotas en lo que va de liga. Eso sí, ha sido capaz de sumar unos importantes cinco puntos bonus, tres ofensivos y dos defensivos, que le hacen estar por encima de Málaga con las mimas victorias, empatado con Sevilla teniendo una menos, y a dos y tres puntos de Liceo y Extremadura, a los que tiene a tiro, igualmente con un triunfo menos en el zurrón. Y es que solo Unión Rugby Almería Playcar ha hecho más ensayos que Andalucía Bulls Marbella Rugby, 54 y 52, pero su problema está siendo defensivo, con 70 encajados. Ambos equipos, marbellí y almeriense, se ven separados por ocho puntos y cuatro puestos en la tabla.

Nacho Pastor ha definido el desplazamiento como “muy interesante”, feliz por haber podido consolidar la quinta posición tras el triunfo de la semana pasada ante Liceo Francés, y ambicioso de abrir racha con otra victoria consecutiva en la que encontrar la tranquilidad que ha venido reclamando como objetivo. No va a ser fácil, ni mucho menos: “Siempre ha sido un equipo difícil, si bien el año pasado por fin se consiguió la primera victoria allí en su campo, en la penúltima jornada, en un partido muy duro y muy trabajado; ahora no esperamos menos de un rival que siempre se ha caracterizado por tener buenas individualidades, por tener jugadores de tamaño, de fuerza, con experiencia, determinantes”. En ese sentido, “nosotros vamos a ir con todo, a intentar imponer nuestra melé y hacer de esa delantera rocosa que tenemos un punto fuerte y sólido con el que seguir trabajando la verticalidad de los tres cuartos, como contra Liceo”.

El “abrir campo” y el “gestionar los espacios” es una máxima del míster Pastor, que podrá recuperar a algunos efectivos como Manu Hernández ‘Persa’, que ha cumplido ciclo de sanción, y en la delantera algunos más que “bien sea por razones personales o bien por razones físicas, han estado alejados del equipo” y no han participado de los partidos. De este modo, el valenciano insiste en el mensaje de que “vamos con todo”, textualmente, “siempre con el respeto a un rival que para nada va a plantear un partido fácil”. Por tanto, deberá ser “desde la humildad del trabajo y sabiendo que si no se da el 110% posiblemente nos compliquen mucho las cosas”, ha argumentado. El preparador cruzado siempre lanza el mensaje de mentalización de que URA Playcar “necesita trabajar los partidos, necesita posesión, hacer un gran desgaste, pero con una dinámica muy positiva”. Ensalza todo lo puesto sobre el verde hasta ahora.

Por último, un detalle a tener en cuenta es el apuntado por el propio técnico: “Es un desplazamiento relativamente cerca y está previsto que nos acompañe un buen número de aficionados, por lo que tendremos que estar a la altura del esfuerzo que van a hacer, sintiéndonos obligados a darles una alegría más, ya que nos queda este y el de la que viene para acabar el bloque, lo que podemos hacer siguiendo con esas sensaciones de llevar al terreno de juego el buen trabajo que se hace en los entrenamientos y el sacrificio que hacen todos los jugadores durante la semana, siendo un premio jugar el domingo”. A favor de los cruzados en lo que aguarda el tramo final del campeonato está que es el único que ya ha tenido el bloque completo de los cuatro intratables.

El partido contará con la dirección del señor Ignacio Vergara, que se estrena en la temporada presente en el Grupo C y que no pita a URA Playcar desde hace dos campañas. En la 2017/2018 los cruzados cayeron 19-13 ante Industriales y ganaron 21-23 a Complutense Cisneros, y en la 2015/2016 dirigió un duro 34-3 encajado en casa se Liceo Francés. Por tanto, el balance es de uno ganado y dos perdidos, mientras que para Marbella tiene contabilizado un 45-35 en casa de Olímpico, un 48-25 en la de Industriales, un 52-23 en la de CRC, con solo un triunfo, el año pasado, 23-20 sobre Complutense Cisneros. La hora prevista para su inicio es la de las 13.00, devolviendo el horario con el que se jugó en la primera vuelta en el Juan Rojas para facilitar el desplazamiento. Ese choque fue almeriense por 30-22. Los cinco ganados por parte de los malagueños son contra Arquitectura, Málaga, CAU Madrid los tres seguidos entre las jornadas 2 y 4, Hortaleza, para cerrar la primera vuelta, y Extremadura, partido con el que abrió la segunda. Al duelo contra Unión Rugby Almería llega en racha negativa de tres tropiezos consecutivos.