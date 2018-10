Primera victoria del URA en el Juan Rojas

Muchísimo equilibrio inicial, pero jugándose en territorio cruzado, lo que cambió llegado el primer cuarto de hora. Dos equipos con ganas de ganar por primera vez en la temporada frente a frente, 'agravado' en el caso de los visitantes por no haber estrenado su casillero de puntos siendo uno de los 'grandes' de este Grupo C, pero con un trabajo serio y cargado de criterio en la semana cruzada como contrapeso a esa motivación 'extra' de Extremadura.

En el rugby no hay cabida para las excusas, por mucho que en el calentamiento se lesionasen dos titulares como Juan Graciarena y José Cuadrado, sumados a las bajas clave de Nacho de Luque y Lucas Melián. Unión Rugby Almería no se detiene en los lamentos, y por eso mereció la victoria haciendo suyo el dicho popular.

A la tercera fue la vencida finalmente gracias al ensalce de los valores de este deporte, sacrificio por el beneficio del grupo ante todo, y eso que se sufrió más de lo debido por los errores de entrega o recepción en los último metros, con el try muy cerca. Así, tras una primera parte en la que CAR Cáceres quiso y tuvo el mando territorial buscando un ensayo que no consiguió, el desgaste no solo físico, sino mental de no haber podido penetrar en la defensa de URA le pasó factura en la segunda, ampliamente dominada por los de un Nacho Pastor que jugaron prácticamente todo el tiempo en la mitad de campo extremeña. Eso sí, cabe resaltar el espíritu del equipo de Martín Rojo, que muy al final fueron capaces de hacer un try con el que sacar su primer punto.

Concentración y orden, URA resistió a la delantera cacereña percutiendo sin descanso durante el primer cuarto de hora, ello con el marcador en contra tras un primer golpe de castigo y patada transformada por Di Filippo.