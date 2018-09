Primera victoria de URA cargada de puro rugby

Muchísimo equilibrio inicial, pero jugándose en territorio cruzado, lo que cambió llegado el primer cuarto de hora. Dos equipos con ganas de ganar por primera vez en la temporada frente a frente, ‘agravado’ en el caso de los visitantes por no haber estrenado su casillero de puntos siendo uno de los ‘grandes’ de este Grupo C, pero con un trabajo serio y cargado de criterio en la semana cruzada como contrapeso a esa motivación ‘extra’ de Extremadura. En el rugby no hay cabida para las excusas, por mucho que en el calentamiento se lesionasen dos titulares como Juan Graciarena y Jose Cuadrado, sumados a las bajas clave de Nacho de Luque y Lucas Melián. Unión Rugby Almería no se detiene en los lamentos, y por eso mereció la victoria haciendo suyo el dicho popular.

A la tercera fue la vencida finalmente gracias al ensalce de los valores de este deporte, sacrificio por el beneficio del grupo ante todo, y eso que se sufrió más de lo debido por los errores de entrega o recepción en los último metros, con el try muy cerca. Así, tras una primera parte en la que CAR Cáceres quiso y tuvo el mando territorial buscando un ensayo que no consiguió, el desgaste no solo físico, sino mental de no haber podido penetrar en la defensa de Unión Rugby Almería, le pasó factura en la segunda, ampliamente dominada por los de un Nacho Pastor que jugaron prácticamente todo el tiempo en la mitad de campo extremeña. Eso sí, cabe resaltar el espíritu del equipo de Martín Rojo, que muy al final fueron capaces de hacer un try con el que sacar su primer punto.

Concentración y orden, URA resistió a la delantera cacereña percutiendo sin descanso durante el primer cuarto de hora, ello con el marcador en contra tras un primer golpe de castigo y patada transformada por Di Filippo en el minuto 3. Los visitantes se dieron cuenta de que iba a ser muy complicado doblegar a los locales, que además lanzaron una primera ofensiva seria en el primer cuarto de hora, rozando el ensayo por primera vez. Tras una patada a seguir a la zona de marca como último recurso de Extremadura tras agotar varias fases, apareció la confianza en las estáticas de Unión Rugby Almería, que no había rehusado a la contundencia en el contacto. La primera melé en cinco propia se resolvió a la perfección, y desde ahí fue todo crecer.

La ejecución de una touche por la derecha acabó con una asociación en el otro costado entre Varas y Urgu que se quedó a medio metro del try. La siguiente de las progresiones tuvo a Toti como protagonista, y después apareció Dunn, pero no se logró depositar cuando CAR Cáceres recuperó el dominio y fruto del mismo ensanchó su ventaja a 0-6 con otra patada de golpe transformada. En cuanto a las patadas, las defensivas eran buscadas para ser taponadas por los tres cuartos de URA en una entrega magnífica y efectiva. Una melé a diez metros y una balón resbalado de las manos de Dunn en el peor momento eran el aviso de que el partido estaba ya maduro para recoger fruto.

De este modo, y tras otra recuperación y patada a seguir, un placaje de Manu Hernández abrió el camino al ensayo finalmente conseguido por Grasso, uno de los hombres clave. No erró la transformación Dani Pizarro y se le daba la vuelta al marcador (7-6), además con sensación clara de ir a más. Fue una lástima la ocasión final perdida, ya que en otra presión sobre el medio de melé visitante de nuevo se rozó el try, salvando la campana a Extremadura porque la consiguiente melé a favor de URA en diez metros y totalmente centrada no se jugó al estar el tiempo cumplido. Solo las pérdidas en los instantes previos a depositar impidieron un resultado más claro, lo que siguió en la segunda parte.

El dominio estaba cantado para el lado local, con un Cáceres más apagado tras el esfuerzo y con un Unión Rugby Almería leyendo el guión de Pastor en cada jugada sobre el verde del Juan Rojas. A la primera, un golpe fue elegido a palos por Dani Pizarro para coger un poco más de renta (10-6). Lo siguiente fue otro en contra, centrado y a priori asequible, pero errado por Di Filippo, sin que se apretase el marcador a la mínima expresión. Trabajo y más trabajo, y minutos y más minutos en el campo adversario, es lo que fue afianzando a los almerienses en el partido, sin importar los errores a mano porque no hay, y se repite siempre, tiempo para el lamento.

Otra vez Dani Pizarro se atrevió con otra patada distante y se tuvo la ventaja de un ensayo transformado, siete debajo de Cáceres que al menos le daba un punto en el Rojas. Gracias al encomiable trabajo en los rucks, se cobró otro golpe más que Pizarro transformó para tener diez de ventaja, sin puntos para los visitantes, que pelearon de un modo encomiable para por fin ensayar y ponerse a 16-13. La disciplina de URA no fue suficiente para frenar tras varias fases el último empuje extremeño, si bien el cuerpo a cuerpo cruzado ganó el choque conservando posesión y dejando en anecdótico que Dani Pizarro se tomase un respiro y errase la última patada con el tiempo ya agotado.

Con esta victoria, Unión Rugby Almería suma cuatro puntos más, lo que hace que se vaya hasta los seis tras el doble bonus de la semana anterior, pero ante todo le otorga una enorme confianza para su primer desplazamiento del curso. Será a Madrid para visitar al colista Sanitas Alcobendas B, que se queda a cero tras ser ‘apalizado’ por CRC (29-0) y que supone una gran ocasión para seguir creciendo en la propuesta de juego. Por cierto, la séptima plaza que después de tres jornadas ocupa URA es otro aliciente más para una plantilla que cree y que se siente arropada. Retando a la actividad ‘Mueve la calle’, en la que han participado las bases del club y que ha restado afluencia al Juan Rojas, tener una entrada de mil personas de manera asidua es algo que ya se ve ‘normal’.

FICHA TÉCNICA

URA (16): Sivori, Biya, Grasso, Piloto, Carpintero, Chris Dunn, Toti, Luis Vergel, Pablo Herrera, Powell, Manu Hernández, Dani Pizarro, Damián Jurado, Ismael Varas y Sebas Urgu. También jugaron Rullo, Padilla, Rhodri y Manolo Ortiz.

Extremadura CAR Cáceres (13): Tamurejo, López, Mañanas, Vidal Blanco, Facundo Marino, Rojo, Julián Marino, García, Amaro, Di Filippo, Vela, Barret, Davoibaravi, Pérez y López-Montenegro. También jugaron Álvarez, Pintado y Rodríguez.

Árbitro: Roger Parera. Sin expulsiones

Tanteo: 0-3, min. 3: patada de castigo transformada por Di Filippo. 0-6, m. 26: patada de castigo transformada por Di Filippo. 7-6, m. 38: ensayo de Grasso transformado por Dani Pizarro. DESCANSO. 10-6, min. 42: patada de castigo transformada por Dani Pizarro. 13-6, min. 60, patada de castigo trasformada por Dani Pizarro. 16-6, min. 65: patada de castigo transformada por Dani Pizarro. 16-13, min. 76, ensayo de García transformado por Di Filippo. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de División de Honor B disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante algo más de un millar de espectadores.