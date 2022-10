Promesa hecha para la Desértica

Juan siempre ha vivido con el balón pegados a sus pies. En sus tiempos mozos en el Valdivia, entre otros, o ahora en su veteranía dorada y goleadora en el Contrasa. Como tanto jugador veterano, al final el trabajo y el estrés diario obligan a la relajación alimentaria. Incluso el cuerpo cae en alguna tentación, como los pitillos. Con algunos kilos de más y varias cajetillas semanales, el delantero almeriense seguía yendo sobrado para los partidos de los fines de semana.

Sin embargo, el regalo de una bicicleta le ha cambiado la mentalidad para mejor. Eso y una enfermedad que vive en primera persona. Su suegro, al que quiere “como a un padre”, le está dando una lección de vida para afrontar una afección con la que lucha día a día, partido a partido, carrera a carrera. Eso exige sufrimiento, dolor, hastío y, por qué no decirlo, también tener una mentalidad férrea, como la tija de su bicicleta.

“¿Mi suegro va a ser capaz de estar disponible, incluso con los tratamientos, y yo no voy a ser capaz de hacer un sacrificio por él?”. Promesa al canto. Espíritu legionario y a correr este sábado La Desértica, una de las carreras más espectaculares de la provincia. Y también de las más duras, por supuesto.

Juan Cañadas, deportista aficionado "Aunque esté cansado por el tratamiento, mi suegro está siempre dispuesto a todo, es mi inspiración”

105 kilómetros en 12 horas le esperan, con la motivación, la inspiración y la fuerza de voluntad que le ha transmitido Antonio Moya, el padre de su mujer. Entrenamientos maratonianos por las sierras al caer el sol, lo más duro, ya está hecho. Ahora toca disfrutar y pensar en que todo el sacrificio, las horas menos de sueño, las caídas o las llamadas a Inma para que viniera a alumbrarle algún camino con el coche, van a ser un regalo para alguien que es un ejemplo. Sierra Alhamilla, Bajo Andarax, Sierra de Gádor y las carreteras y caminos de parte del Poniente almeriense, pueden dar fe de su rudeza. Pero no hay nada que la mente de un deportista inspirado no pueda conseguir.

“Yo sé que él es un luchador y me lo demuestra día a día. Pero el otro día me dijeron una gran verdad: todos los que padecen enfermedad tan dura como la suya o cualquier dolencia o síndrome, también son grandes luchadores. Y esto me motiva más todavía a acabar la prueba y dedicársela a mi suegro”, asegura Juan Cañadas, que ya tenía planificadas las series de este jueves, para descansar viernes y sábado. Bueno, descansar porque Inma le ha convencido, porque el pasado fin de semana no dudó en calzarse las botas con sus compañeros para jugar un partido y ganarlo, faltaría más. Está tan motivado, que va a por todas.

Han sido más de cuatro meses de entrenamiento, con un preparador físico que lo ha vuelto a poner como un toro y el que le ha demostrado todo lo que su cuerpo puede llegar a dar. Por eso, aunque nervioso, el almeriense está ilusionado en llegar a la meta y darle la gran sorpresa a su suegro. Y es que éste, hasta el momento que lea estas líneas, no sabe nada de la historia. No sabe que su yerno se ha planteado un gran reto deportivo, quizás el más intenso de su vida, como promesa por él.

Le ha llegado a escribir una carta, que ya queda en la intimidad familiar y que leerá previa a la carrera de este sábado, de la que sólo se puede desvelar la última frase y que sirve para cerrar este emotivo y deportivo reportaje: “Antonio, nos vemos en la meta”. Con un gran aplauso.