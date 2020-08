Pruebas negativas para Unicaja y a entrenar

Si este pasado lunes se situaba el primer día del regreso de Unicaja Almería tras el largo periodo de ausencia sufrido en el vóley español, este miércoles se puede ver como el inicio real de la pretemporada verde, si lo que manda de verdad es la pelota. Habiendo dado los pasos oportunos para salvaguardar la seguridad de todos, y no solo en lo concerniente a quienes componen el club, sino la del conjunto de usuarios del Moisés Ruiz como espacio compartido, los ahorradores han visto su color en el semáforo que da acceso a la pista. Por fin se ha sentido, 167 días después, el tacto del esférico. Casi medio año más tarde, tiempo que ha pasado desde que se viera interrumpida de forma abrupta la última sesión preparatoria de cara a la penúltima jornada de la pasada temporada, el voleibol ha renacido y la motivación se ha visto disparada entre los blanquiverdes. Y es que sí, por fin, se despega realmente.

Para que eso haya sido posible, y haciendo uso de la responsabilidad que siempre ha definido a esta entidad, no se ha hecho ningún movimiento precipitado sin haber tenido previamente los resultados de las pruebas serológicas. Realizadas el citado lunes en las instalaciones del Hospital HLA Mediterráneo, a primera hora del martes ya estaba en conocimiento del doctor José García el pleno de negativos de contagio de COVID-19 entre los jugadores, técnicos y personal del club, rapidez y eficacia de esta marca de calidad sanitaria, colaboradora de Unicaja Almería desde hace ya no pocas temporadas. Además, el galeno ya dispone del resto de la analítica de cada uno de los componentes de la entidad, punto de confirmación de los buenos datos obtenidos en las revisiones médicas realizadas individualmente entre lunes y martes de esta semana, ganando algo de tiempo para cumplir el plan de Manolo Berenguel.

También completó las pasadas horas sus primeras estimaciones Enrique de Haro, trabajando por parejas para situar el inicio desde el que se partirá en la preparación física, fundamental en este periodo preparatorio de pretemporada. Así las cosas, ya se tenía todo listo internamente, así como de igual modo se tenía externamente. Y es que también se ha conocido el protocolo elaborado por la Diputación de Almería para el uso del Moisés Ruiz, trasladado a todos los clubes que en él desarrollan su actividad en una reunión presidida por la diputada de Deportes, María Luisa Cruz. A la misma acudió el gerente de Unicaja Almería, Alfredo Cortés, quien una vez ya cumplidos todos los requisitos se ha encargado de ‘dar el pistoletazo de salida’ a lo que ha definido como “un proyecto ilusionante, de futuro, aspirante a elevar más la leyenda del club y dispuesto a dar ejemplo de compromiso con el bien común”.

No en vano, Cortés ha reunido a todos los estamentos de la entidad ahorradora en el propio Moisés Ruiz para abordar varias cuestiones básicas, entre ellas el estricto cumplimiento de las normas fijadas por la Diputación sobre el uso del pabellón, pero a la vez “no olvidarnos de que este club es un referente para todos los almerienses y que cada vez tiene más seguidores en toda España, por lo que hay que hacer uso de ese privilegio y utilizarlo con responsabilidad, dando ejemplo en todo momento, y no solo en el desarrollo de la actividad profesional, sino en el ámbito personal”. A esto ha añadido que “ahora no hay contagios, pero eso puede cambiar en cualquier momento si no se toman las medidas oportunas o si se da cabida a la relajación en el cumplimiento de las mismas”. En todo caso, el gerente ha reconocido a la plantilla “el orgullo de contar con todos en este proyecto, como jugadores y personas”.