Pubill: "Iremos mejor preparados a Villarreal"

“Es el momento de comenzar a equiparar ya las sensaciones y los resultados”. Son declaraciones que realizaba Marc Pubill, jugador de la UD Almería, en una entrevista concedida a UDA Radio. El lateral derecho rojiblanco argumentaba que “la verdad es que estamos jugando bien con balón y las sensaciones son buenas, aunque los resultados no están siendo los que queríamos. Quizá es en las áreas donde estamos teniendo los problemas y trabajamos para solventarlos”.

Marc Pubill no tiene duda de que a pesar de las ausencias “hemos aprovechado bien el parón que ha habido en la Liga para potenciar diversos aspectos del juego y mejorar en otros en los que no estábamos acertados. Creo que vamos a ir mejor preparados a Villarreal”.

Precisamente al hablar del partido del domingo (16:15) en el Estadio de la Cerámica, con el que se reanuda la competición, comentaba que “siempre que hay un cambio de entrenador los futbolistas se motivan más, y esa es la actitud que nos vamos a encontrar en el rival esta próxima jornada de Liga, pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido y a intentar obtener un resultado positivo”.

Marc Pubill estuvo en la preselección de España sub-21, aunque finalmente no entró en la lista definitiva. Al respecto indicaba que “ir a la selección siempre es un objetivo que yo me marco a corto o medio plazo”, y esperaba que “si es a corto plazo, mejor”.

Reconocía que “cuando llegué no me esperaba entrar tan pronto en el equipo titular por la gran competencia que hay para el puesto, pero estoy feliz y contento por la confianza que me ha dado el técnico”. En este inicio de temporada ha tenido que vérselas con Vinicius, Darwin Machís… “Creo que he hecho un buen trabajo en los partidos que he disputado y ante estos futbolistas en el aspecto defensivo, aunque siempre quiero mejorar e ir a más”.

La adaptación al Almería y a la ciudad no le ha sido difícil porque por un lado “siempre tengo el apoyo de los compañeros y sobre todo de Melero, con el que coincidí en el Levante, que me ayuda muchísimo"; y por otro porque “estoy con mis padres, mi hermana pequeña y con mi novia aquí en Almería, una ciudad que estoy comenzando a conocer y que me gusta mucho”.