Puesta a punto física y táctica

Para comenzar la semana, anuncio de que Unicaja Almería acudirá al primer título pensando más en la Supercopa y el inicio de la Superliga que en tomárselo como un duelo vital. Manolo Berenguel y su cuerpo técnico tienen un plan de dirección que están cumpliendo escrupulosamente, y la Copa de Andalucía "para la historia y palmarés del club, fenomenal, pero para mí es otro partido preparatorio de cara a lo gordo", confiesa. No es que reste mérito al adversario, ya que advierte de que "es un grupo repleto de jugadores que entienden el voleibol a la perfección, que saben mucho de voley, y no te puedes descuidar porque ya el año pasado dieron un pequeño sustito y este año seguro que van a salir a darnos otro".

No importa, porque el nijareño prioriza y avanza que "seguirán las rotaciones de los hombres en pista, probando cosas, buscando que todos los jugadores sean participativos, que vean el rol que van a tener, porque si hay éxitos, será porque esto es un equipo, ya que los éxitos no llegan de forma individual, sino en conjunto y quiero dejar claro desde un principio que esto es un equipo, así que el que no vaya en esa línea, no tiene cabida", concluye.

Eso mismo es lo que se vivió ante Benfica, con Berenguel elogiando la actitud de su plantilla en una cita que ha servido para lo que estaba pensada: "Lo que queríamos era aprovechar el tiempo y la situación y lo hemos conseguido". Las sensaciones han sido muy buenas.

En ese sentido, explica varios detalles a tener en cuenta a la hora de valorar lo que Unicaja ha mostrado estos días: "Si nos ponemos a hablar del rival, sí es superior, no sé si nos doblará en el presupuesto, pero a la altura de la temporada en la que estamos no se trata de evaluar estas cosas; sí valoro a mi equipo sobre cómo ha estado funcionando, y el balance es positivo, ha aprovechado el tiempo y se le planta cara a un rival superior, que ha llegado con más tiempo de entrenamiento, porque al final esos 15 o 20 días que llevan de más en el periodo tan inicial de la pretemporada se notan no ya en el marcador".