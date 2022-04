Puigmal: "Tenemos que buscar nuestra mejor versión"

Arnau Puigmal acumula 3 goles y 3 asistencias en su debut en el fútbol profesional. Rubi le ha dado la confianza suficiente como para sentirse protagonista en ese rol 'box to box' que dice gustarle interpretar y la próxima piedra en el camino es una Ponferradina a la que el Almería ha sido incapaz de ganar tanto a domicilio como en casa las 3 últimas temporadas. El mediapunta catalán confía en que esa racha cambie el próximo lunes y en poder ser de la partida tras superar un esguince de tobillo leve.

¿Cómo va esa lesión 'surrealista' tras meter el pie en una boca de riego?

Fue el miércoles en un entrenamiento, cosas que pasan en el fútbol. Fui a hacer un pase con el exterior, el campo no estaba en las mejores condiciones y me torcí un poco el tobillo, pero se ha quedado en un susto. Es reciente, pero las sensaciones son muy buenas y trabajo para estar el lunes.

¿Cree que en Huesca se quedaron sin suficientes argumentos ofensivos de refresco?

Tenemos jugadores de sobra, también entró Rojas del filial, que es ofensivo. Se dio así el partido y no pudimos estar Largie, Dyego ni yo, pero fueron las circunstancias.

¿Cree que salieron vivos con el punto sumado?

El objetivo era la victoria, pero hubo dos expulsados y tenemos que hacer bueno el punto en casa el lunes.

¿Qué le pareció el arbitraje de López Toca?

No podemos rebajarnos a eso, se dio así. Para mí no fue roja, tampoco la de Juan Villar, pero no hay que excusarse en eso, sino trabajar más y buscar nuestra mejor versión.

¿Genera incertidumbre haber perdido la segunda plaza?

Tenemos que fijarnos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, porque estoy seguro que los demás se dejarán puntos y debemos aprovecharlo.

La Ponferradina vendrá tras perder la sexta plaza también...

No quiero sonar repetitivo, pero ahora nos quedan 8 partidos que van a ser 8 finales. Todo el mundo busca sumar, los de abajo salvarse y los de arriba subir. No habrá rival fácil.

¿Toca gestionar bien los partidos?

En la línea de lo que viene siendo todo el año. Todos los partidos tienen sus dificultades, pero confío 100% en el equipo, estoy seguro de lo que podemos hacer.

Los últimos tres años el Almería no le ha ganado a la Ponferradina ni en la ida ni en la vuelta...

Esperemos que el lunes se acabe esa racha y confío en que vamos a terminarla.

¿Mirarán de reojo la visita a Valladolid?

El Valladolid será un partido muy importante al ser un rival directo, pero el lunes toca Ponferradina y pensamos en eso.

¿Qué balance hace de su primer año en Segunda, con 1.037 minutos, 3 goles y 3 asistencias de momento?

Es mi primer año como profesional y estoy muy cómodo aquí. Soy muy exigente y ambicioso y siempre quiero más. Sé que puedo hacer más goles y asistencias.

Puigmal: "Me considero un jugador 'box to box', uno 8 o 10 de llegada, pero que también puede defender y es cierto que el míster me da esa libertad para expresar mi juego"

¿Le gusta el rol que le ha dado Rubi?

En la presentación dije que me considero un jugador 'box to box', uno 8 o 10 de llegada, pero que también puede defender y es cierto que el míster me da esa libertad para expresar mi juego.

¿Será más importante cuidar el aspecto ofensivo o defensivo?

La faceta más importante es la defensiva porque sé que los goles van a llegar. Tenemos a Sadiq, Dyego, Lazo, Largie... Es gente que puede hacer goles, por eso tenemos que focalizarnos en no encajar.

¿Ve importante el papel del público este lunes?

Necesitamos su apoyo, es algo fundamental. Desde el campo lo siento y lo noto mucho cuando la afición está apoyando. En los momentos difíciles es cuando más la necesitamos. En la racha buena era fácil estar y ahora viene un momento importante y tenemos que estar todos juntos.

¿Qué le parece eso de jugar dos partidos seguidos en casa en lunes?

Tampoco podemos relajarnos con eso, llevamos varios jugando a final de semana, pero no buscamos excusas y siempre vamos a por más.