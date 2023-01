Puigmal: "Me gusta más jugar por dentro"

Con el carné de conducir como regalo de Reyes (lo aprobó este jueves al no convalidarle el que tenía en Inglaterra), Arnau Puigmal espera tener mayor protagonismo en este 2023. El catalán ha participado en ocho encuentros ligueros, pero sólo en Elche, por la falta de lateral derecho, fue titular.

- ¿Cuál puede ser la clave para imponerse a un rival como la Real Sociedad?

Es un equipo muy fuerte, que siempre está en la zona media-alta de la clasificación para optar a Europa. Son fuertes, pero nosotros en casa tenemos nuestras armas, estamos muy bien y vamos a competir como hacemos siempre.

- ¿Será un planteamiento similar al mostrado en Cádiz?

Cada partido es un mundo. El Cádiz era un rival diferente y jugábamos fuera de casa. Pero el planteamiento siempre es el mismo: proponer con el balón. Hay algunos momentos del partido en los que no se puede tener tanto la posesión y hay que defender. Esas son nuestras armas.

- ¿Genera una sobreexcitación medirse al tercero?

Sí, claro. Es un equipo que está últimamente aún más arriba. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de que llegue ya el partido. Ahora vienen partidos muy duros, sobre todo en casa, pero venimos haciendo un buen trabajo y queremos seguir en la línea.

- Fuera siguen teniendo una asignatura pendiente.

A veces nos ha faltado un punto de suerte, pero no podemos culpar a eso. Estamos en la línea de puntuar, el otro día ya lo hicimos y tenemos que seguir así. Fuera de casa es bastante complicado. Sabemos lo que tenemos en nuestro equipo. En Cádiz estuvimos muy cerca de la victoria. En casa estamos muy fuertes.

- Esta temporada ha actuado en diferentes demarcaciones. ¿Dónde se siente más cómodo?

A lo largo de mi corta carrera he jugado en diferentes posiciones. A mí personalmente me gusta jugar más por dentro, ya sea de interior o mediapunta. Pero si el míster me necesita por fuera, estoy dispuesto a lo que sea para ayudar al equipo.

- ¿Qué le faltó en 2022 y que desea para 2023?

Marcar un gol, que todavía no lo he hecho esta temporada. Es el deseo, pero también asistir.