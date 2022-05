Puigmal: "Nos pudo la ansiedad de ascender y hemos aprendido del error"

Arnau Puigmal hizo ante el Alcorcón el tanto del empate en la prolongación. Un gol al que se le dio escasa importancia por el contexto del partido, pero que le da la opción al Almería de ascender bastando solo un empate en caso de que el Eibar gane en Santo Domingo. El centrocampista catalán asume que el equipo estuvo atenazado por los nervios y cree que han aprendido la lección.

¿Cómo están viviendo la que puede ser última semana de competición?

Tenemos que centrarnos en el domingo sin caer en provocaciones para sacarlo adelante porque tenemos muchas ganas.

La gestión de las emociones parece clave de cara al domingo.

Tenemos que seguir la línea en la que hemos estado toda la temporada y en el último partido es verdad que, queriendo o no, nos pudo esa ansiedad de ascender. Hemos aprendido del error y debemos centrarnos en nosotros y en el domingo.

¿Es una quimera suprimir esos nervios atenazantes?

Desde fuera se ve de otra manera, pero dentro es difícil llevar esas emociones. ¿Quién no quiere ascender? Debemos aprender de lo que pasó el otro día y seguro que el domingo nos va bien.

¿Ve al vestuario nuevamente mentalizado?

El día después del partido se notaba en el vestuario esa decepción, pero hoy he visto al equipo increíble y creo que lo vamos a sacar adelante.

Las matemáticas les conceden muchas opciones de ascenso, pero fútbol y números a veces no casan.

Matemáticamente estamos en una buena posición, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa y nos centramos solo en la victoria.

Poco se ha hablado de la importancia de su gol ante el Alcorcón.

O se ve el vaso medio lleno o medio vacío y yo lo veo lleno. Fue un gol importante, aunque no lo pareciera.

¿De dónde saca ese carácter pese a no tener mucha experiencia en la LFP?

Llevo mucho tiempo jugando al fútbol y con la selección española (categorías inferiores) he jugado partidos importantes, lo que te da un plus de confianza, pero va con mi carácter. Al final hay que querer la pelota y jugar, la presión es un factor importante, pero tenemos que hacer nuestro fútbol.

¿Salir a empatar sería darse un tiro en el pie?

No, no, vamos a por la vitoria y todo el equipo lo tiene claro.

Puigmal: "Queremos devolverle la alegría a la afición y darles un ascenso"

Al Leganés se le ve con buenas piernas...

Cuando vinieron a casa me gustó mucho el equipo, pero en Segunda te la puede hacer cualquiera.

Llevan mes y medio sin perder, 80 puntos y 24 victorias, y todo se decidirá en la última jornada.

Segunda es muy complicada, pero hemos hecho una temporada increíble y esto tenemos que tenerlo en cuenta para sacar el partido adelante.

Lo bueno es que como visitantes están siendo muy solventes.

Pasamos una temporada que costaba más ganar a domicilio, pero los últimos estamos más seguros, todo suma y nos da un plus de confianza.

¿Qué sensaciones hay dentro de la caseta?

Llámalo rabia, decepción o ganas. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo porque queremos ser jugadores de Primera y creo que lo merecemos. Debes encarar la semana como otra cualquiera, es un partido más aunque sea muy importante, no debemos salirnos de lo que hemos venido haciendo este año, que es lo que nos ha llevado hasta aquí.

Se espera una caravana de aficionados rojiblancos.

Ojalá que sea así, la necesitamos porque nos da ese extra de luchar el último balón. Los esperamos en Butarque porque los necesitamos.

¿Se sienten en deuda por no culminar el ascenso ante el Alcorcón?

Salimos a por la victoria. No nos salió nuestro partido, sea por la presión o por no sé. Si te centras en el pasado no vives el presente y eso es Butarque y Leganés. Claro que queremos devolverles la alegría a la afición y darles el ascenso.