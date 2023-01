El Pulpileño cae en Águilas y no regresa a puestos de promoción (2-0)

Era un fin de semana especial para el Atlético Pulpileño y el Águilas en el particular derbi entre dos localidades cercanas, con el picante de tener a Sebas López, exentrenador del conjunto almeriense durante un lustro, en el banquillo local, dirigiendo a media decena de jugadores que han pasado por los rojillos, caso de Borja García, Mati, Casi, Cristo Martín, Diego López y Erik. Por su parte, Gaffoor y Esteban López, quienes han jugado en El Rubial como locales actuaban este domingo como visitantes. Para más inri, la derrota del Real Murcia B (0-1 ante el Racing Murcia) permitía a los almerienses regresar a posiciones de promoción de ascenso tras claudicar hace una semana frente al Lorca Deportiva (0-5).

Pero no pudo comenzar el encuentro peor para los intereses del equipo Juan Asensio. Aitor Pons adelantaba a los murcianos a los tres minutos de juego, poniendo cuesta arriba el partido para el Pulpileño, que debía remontar en el campo del líder. Un líder que estaba crecido y que poco después pudo ampliar la distancia con un remate de Góngora. Poco a poco los rojillos fueron desmelenándose y pisando con frecuencia el área local, teniendo Iván Buigues que emplearse a fondo.

El Águilas volvió a despertar, acercándose al gol en más de una ocasión. Lo tuvo en una acción que terminó con el balón dentro de las mallas, pero que quedó invalidada por fuera de juego de Blas. También protestaron los murcianos una mano del área de Mike Gaffoor. Entre tanto Aitor Pons remató con peligro.

El guion de la segunda mitad no cambió y Juan Asensio intentó moverlo dando entrada a Jean Marco y Emilio Iglesias. No lo consiguió, sobre todo, al complicarse aún más la situación con la expulsión de Mikel Fernández en el ecuador de la segunda mitad. El 2-0 estaba más cerca que el 1-1 y tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiéndose por mediación de Edu Sales a falta de doce minutos. El Águilas, que la próxima jornada visitará al Molinense, continúa líder, con 41 puntos, mientras que el Pulpileño, con 29 unidades, recibirá a La Unión Atlético, segundo clasificdo.