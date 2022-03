El Pulpileño y el Águilas juegan una final en el San Miguel

Apenas dos decenas de kilómetros separan a los municipios de Pulpí, en Almería, y Águilas, en Murcia, un breve trayecto que fue el que realizaron en el mercado invernal varios futbolistas que cambiaron de bando. Íñigo Barrenetxea llegó al Atlético Pulpileño, que perdió a dos de sus titulares indiscutibles y futbolistas de mayor calidad, Cristo García y Cristo Martín, cuyos derechos futbolísticos fueron adquiridos a golpe de talonario por el ex presidente del Almería y dueño del Águilas, Alfonso García. No fue la única decisión del mandatario, quien poco antes había despedido al entrenador almeriense Molo para contratar a Jovan Stankovic. Desde entonces, su equipo no ha salido de la zona de descenso y si no es capaz de ganar en Pulpí este domingo se complicará aún más la permanencia, pese al teórico potencial de su plantilla.

Ninguno de los dos ex jugadores del Pulpileño han conseguido marcar todavía. Martín, tras siete partidos, y García después de seis encuentros como blanquiazul. Así, Cristo se ha estancado en ocho dianas en lo que va de temporada, marcadas todas ellas con la camiseta del Pulpileño. Cuando se marchó hasta tierras murcianas, de hecho, era el máximo goleador del grupo 5. Tampoco está brillando especialmente en la faceta goleadora otro ilustre como Kalu Uche, quien además no goza de la titularidad indiscutible en el Águilas.

Los de Sebas López aventajan en cuatro puntos al Águilas en la tabla, justo la ventaja que mantienen con la zona de descenso, que precisamente abre el equipo de Stankovic

El Pulpileño tiene una gran oportunidad este domingo para dejar muy tocado a un rival directo y espera no desaprovecharla, aunque el partido será, como todos, muy complicado. Los de Sebas López aventajan en cuatro puntos al Águilas en la tabla, justo la ventaja que mantienen con la zona de descenso, que precisamente abre el equipo de Stankovic. Ganar supondría meterles siete y además llevarse el gol average (en la ida empataron sin goles) a falta de ocho jornadas. Se entiende que el entrenador haya considerado al choque como "el más importante de la temporada", consciente de lo mucho que variará la situación para el equipo rojinegro en función del desarrollo de los 90 minutos.

El precedente de los almerienses no puede ser mejor, ya que el pasado domingo lograron un triunfo balsámico en el difícil campo del Melilla (0-1). El comportamiento en ese partido es la referencia que el míster espera que tengan los futbolistas para buscar idénticos dividendos en el encuentro ante el Águilas.

Sebas no tendrá bajas por sanción y cuenta con la lesión de larga duración de Emilio. Además, está por ver si estará disponible Héctor Pizana, ausente por lesión ante el Melilla y perfectamente sustituido por Erik Stankovic pierde por sanción al atacante Junior.

Ambientazo asegurado

Se espera un gran ambiente en las gradas, con numerosa presencia de aficionados visitantes. Las entradas dle estadio abrirán a las 16:00 horas, dos horas antes del inicio del encuentro, y además tendrán que pasar todos, incluidos los abonados al haber sido declarado el partido como 'día del club'. Los precios serán de 8 euros para los abonados, y 15 y 20 euros para los no abonados en General y Tribuna, respectivamente. Los niños pagarán 5 euros.