El Pulpileño desea seguir vivo en la lucha por el 'play off'

¿Última final de la temporada del Pulpileño en San Miguel?

El Atlético Pulpileño quiere seguir soñando hasta el final y para ello está obligado a imponerse este domingo en su campo de San Miguel al Ciudad de Murcia. Encuentro dificilísimo el que tendrá un cuadro almeriense que quiere desea mantener vivas sus opciones de dar caza al play off de ascenso en la última jornada y para ello necesita quedarse con los tres puntos en esta penúltima, en su último duelo del curso como local (si no se mete finalmente en la promoción). Los de Sebas López, que llegan a la cita tras lograr dos victorias seguidas en sus últimos duelos, buscarán una tercera consecutiva ante un oponente murciano que llega a Pulpí con la urgencia de vencer para no confirmar de forma matemática su descenso de categoría.

Cuatro puntos separan a los pulpileños de una cuarta plaza que ocupa un Churra que ganó este sábado al colista Cieza (1-0), por lo que el equipo del Levante almeriense debe ganar a los granas si desean llegar a la última jornada de la competición regular a solamente un punto de las privilegiadas posiciones de promoción por dar el salto de categoría. Ante lo mucho que se juega el equipo de López, y su rival, se espera un gran ambiente en un campo de San Miguel que se despedirá, por el momento, de los suyos en casa tras una campaña para enmarcar del conjunto de Pulpí.

El Huércal-Overa busca ante Los Garres la tranquilidad absoluta

El conjunto huercalense buscará en El Hornillo ante Los Garres, que no se juega nada, a partir de las 11:00, una victoria que, por un lado, le permita llegar a la última jornada de la competición liguera fuera del descenso y dependiendo de sí mismo, y por otro, si el resto de resultados le acompañan este domingo, poder celebrar la tranquilidad absoluta de haber logrado la permanencia un año más en el grupo XIII de la Tercera División.

El Poli, a alcanzar los 60 puntos en el feudo del Martos

Con la permanencia virtual ya en su bolsillo, el Poli Almería viaja al feudo del Martos con la mente puesta en certificarla, ya sí, de forma matemática sacando un resultado positivo ante un rival que, por contra, se está jugando la salvación, ya que está a solamente dos puntos del descenso directo. Los rojiblancos, de ganar en tierras jiennenses, alcanzarían los 60 puntos a falta de una jornada para el final de una temporada en la que, sin duda, han sido una de las revelaciones pese a su condición de recién ascendido. Los almerienses han visitado al Martos en siete ocasiones en toda su historia, ganando sólo la última vez en la 1993-1994, por un resultado de 0-2.