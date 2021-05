El Atlético Pulpileño hizo sus deberes, se impuso al Racing Murcia, pero tendrá que esperar a la última jornada de la Segunda Fase del Grupo XIII C para poder celebrar un ansiado ascenso a Segunda División RFEF. Ya lo podría haber hecho este mismo fin de semana tras su victoria en San Miguel, pero la carambola no se dio perfecta. El Mar Menor perdió, pero el FC Cartagena B, que no debía de pasar del empate para que los de Pulpí tuviesen su jornada redonda, ganó por 1-2 al Real Murcia Imperial. Sea como sea, el cuadro de Sebas López depende de sí mismo para lograr un salto de categoría directo que ya roza prácticamente con sus dedos pero que tendrá que materializar el próximo domingo.

Para que todo saliese perfecto lo primordial era que los almerienses ganaran, pero el Racing Murcia no se lo iba a poner nada fácil. Moreno metió el miedo en el cuerpo a los de López en los primeros minutos al rematar un centro de Drenthe. Se marchó fuera. Los locales tuvieron una buena ocasión para adelantarse en un penalti que Simón paró a Diego López (27’), pero el duelo se iría al descanso con el 0-0 y todo aún por decidir en un San Miguel que tenía ganas de celebrar un ascenso. Tras la reanudación, los de Pulpí abrieron el marcador con un buen gol de Cristo en el 60’ de un encuentro que los de casa se llevaron por la mínima, pero se jugarán el ascenso directo en la última jornada, en casa del filial cartagenero.