Pulso con la directiva en el CN Almería

Un grupo de padres y madres de los jóvenes futbolistas del Club de Natación Almería se concentró ayer en la puerta de sus instalaciones de la Vega de Acá para entregar en secretaría un documento dirigido a la Junta Directiva en el que muestran su apoyo a los técnicos de sus hijos, quienes están en huelga desde el pasado 17 de octubre al considerar que la dirección está incumpliendo ciertas promesas, lo que está provocando que los chavales no hayan estado entrenando desde entonces, aunque sí jugaron sus respectivos encuentros ligueros el pasado fin de semana.

Al parecer existe un pulso desde hace tiempo entre la Junta Directiva y la sección de Fútbol, que mueve a varios centenares de críos y cuyos entrenadores ya habrían mostrado su descontento una semanas atrás al no percibir sus correspondientes nóminas en el tiempo previsto, asunto que, en principio, parece que ya se ha solventado. Pero ahí, solo en el tema económico del cuadro técnico, no queda la cosa. Según comentaba para este diario, de forma anónima, uno de los padres, "hay descontento general porque no se cumplen las cosas. No es normal que con lo que pagamos los padres al año por tener a nuestros críos aquí, además tengamos que costear todos los desplazamientos, que no haya botellas de agua en los partidos, que los aseos sean insalubres y no se invierta en infraestructuras para la sección de fútbol".

La versión de este padre se ve reflejada también en la carta que los entrenadores han querido dirigir a los padres, y al propio club, y que ofrece este diario desde ayer en exclusiva en su web, al igual que la de los padres. Firmado por 23 técnicos de los equipos del CN Almería, el escrito deja claro que, de no llegar a entenderse ambas partes y dar una solución a toda esta situación, todos los firmantes estarían dispuestos a dimitir.