La RFEF tira por la calle de en medio

Quedaba poco para las dos del mediodía y en el octavo punto de la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol se abordó la problemática que ha mantenido en vilo al Poli Almería durante el último mes. Al final, la RFEF aceptó la propuesta de la federación andaluza y tiró por la calle de en medio en cuanto a la confección final del Grupo IX de la Tercera División, dejando contentos a todos los clubes implicados: Poli Almería y Alhaurino, que habían ascendido a Tercera, con su plaza ganada en el césped; y Guadix y Huétor Vega, que habían descendido a División de Honor Andaluza, con la plaza reconquistada en los despachos tras su reclamación. La Federación había asegurado primero a almerienses y malagueños lo mismo que prometió a los dos granadinos más tarde, que tendrían su plaza en Tercera. Y al final cumplió con los cuatro, aunque ello suponga que el grupo se vaya de nuevo a 22 equipos.

Apenas recibida la confirmación, Joaquín García, presidente del Poli, atendió a Diario de Almería y se mostró "contento" porque "se ha hecho justicia". "Ahora podemos descargar la tensión y los nervios y lo importante es que jugaremos en Tercera", explicaba el máximo dirigente del club rojiblanco, para quien la decisión es "un mal menor".

"Se podía haber arreglado antes y de otra manera, pero estamos felices porque mantenemos la plaza que habíamos conseguido", añadía el presidente del Poli, que también mostraba su felicidad porque "ya podemos sacar los abonos y buscar nuevos patrocinios, que los teníamos parados, porque esta incertidumbre también nos ha hecho daño en todas esas cosas".

Joaquín García agradecía "todas las llamadas y los mensajes de apoyo que hemos recibido" y la "espectacular" labor que han realizado sus compañeros en la Junta Directiva del Poli Almería para que por fin se haya confirmado la presencia del club en la categoría que habían ganado en el terreno de juego. Pero sí lamenta que "una liga de 22 equipos supone un incremento bastante importante en un presupuesto que ya teníamos cerrado previamente".

No por ello García guarda rencor a Guadix y Huétor Vega, los dos equipos que habían descendido pero que se acogieron a la ambigüedad de la reglamentación para pedir su reingreso en la categoría, cosa que finalmente ha sucedido. "Ellos han jugado sus bazas y les ha salido bien. No somos rencorosos y guardar rencor no sería bueno para nadie, ni para nosotros ni para la competición. Lo importante era que nos mantuviéramos en Tercera y lo hemos conseguido", finalizaba el presidente del Poli Almería.

El club almeriense ganó su plaza en Tercera tras la vacante dejada por el ascenso a Segunda B del Malagueño y en la misma situación se encontraba el Alhaurino. El paso del grupo de 22 a 20 equipos mandaba a Andaluza a Guadix y Huétor Vega, en puestos de descenso. Pero finalmente los cuatro jugarán en Tercera.