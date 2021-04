El Atlético Pulpileño sacó un meritorio punto en su visita al feudo del Racing Murcia, aunque no le fue suficiente para fortalecer su estancia en los puestos de ascenso directo, que era su objetivo de cara a esta tercera jornada de la Segunda Fase. El conjunto que dirige Sebas López se topó sobre el césped de El Limonar con un complicadísimo oponente al que solamente le servía vencer para no perder más de vista los tres primeros puntos.Tras una buena primera parte, los almerienses se marcharon por detrás en el marcador debido a un penalti que transformó Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, cuando quedaban tres minutos para llegar al tiempo de descanso, siendo un golpe psicológico para los del Levante almeriense, que salieron tras el paso por vestuarios con muchas ganas de darle la vuelta al marcador.

Los de López querían lograr su segunda victoria seguida para seguir en la zona más alta del Grupo XIII C y consolidarse en posiciones de ascenso directo, pero los murcianos no se lo ponían nada fácil. Pese a ello, una gran jugada de Cristo García fue finalizada a la perfección por Álvaro Garrido para establecer un 1-1 que ya no se movería del tanteador en El Limonar y que dejaba un punto para cada equipo, más valioso, quizás, para los visitantes. La próxima jornada, el Pulpileño recibirá en San Miguel al FC Cartagena B, con horario aún por definir.