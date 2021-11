Ramazani: "Con el balón en los pies soy feliz"

Tras un largo periodo de inactividad debido a una lesión muscular, Largie Ramazani volvía al Estadio de los Juegos Mediterráneos por la puerta grande, logrando el tanto del empate ante el Real Valladolid con el que la UD Almería iniciaba la remontada. Rubi está sacando lo mejor del joven extremo belga, que se muestra feliz con el balón en los pies y también por el cariño que dice sentir por parte del graderío.

Séptima victoria consecutiva, casi nasa...

Estamos muy contentos por esta buena racha, pero tenemos que continuar y hacer todo lo posible para lograr el ascenso

Se le notaba con ganas de volver a jugar tras la lesión.

Siempre voy a estar preparado, en cuanto tenga el balón en el pie. Como ya dije, estaba hambriento, con ganas de jugar, siempre quiero más y más. Los aficionados estuvieron espectaculares y me dieron mucha fuerza.

¿No le pesa la responsabilidad siendo tan joven (20 años)?

La presión no la siento, para mí jugar con libertad es importante y el equipo me ayuda mucho.

Desde fuera se percibe que disfruta mucho del juego.

Cada vez que noto el balón en los pies siento la felicidad, sobre todo cuando los fans corean mi nombre y marco un gol. Jugar al fútbol es lo que amo.

Volvió a celebrar el gol con una voltereta, ¿no tenía previsto cambiarla?

No he cumplido mi promesa de cambiar la celebración, pero era importante y había vuelto de la lesión. Además los aficionados me dicen que les encanta ver la voltereta.

¿Cree que en Manchester estarán arrepentidos de haberlo dejado marchar?

Estoy muy feliz de dar mi 100% a la UD Almería, fue una pérdida para ellos.

¿Será este el año del asalto definitivo a Primera?

Es muy difícil, pero no tenemos que pensar en el ascenso, sino en ir partido a partido buscando una victoria y al final todo llegará.

Se le ve muy alegre...

Si pasas un día conmigo ofreceré buenos momentos, con risas, será un buen día.