Regreso a casa de Viciana

El Club Voleibol Unicaja Almería

hizo oficial un quinto fichaje para la próxima temporada, cerrando la plantilla que buscará recuperar los títulos en 13 efectivos. Concretamente llega en la posición de colocador, en la que ha logrado reunir futuro y pasado en dos realidades de un presente brillante. El director de juego de más proyección, Rubén Lorente, convivirá con el mito, Víctor Viciana, formando un tándem de extraordinario nivel. Además, con el zapillero se llega a la histórica cifra de cinco almerienses en el plantel, no vista desde hace mucho tiempo, con cuatro sobre la pista más el entrenador, Manolo Berenguel, pero con varios más de ellos identificados en gran medida con esta tierra.

Víctor Viciana ve, con su regreso, cumplido un deseo: "Nunca descarté el acabar mi carrera deportiva en mi tierra; hemos arreglado las diferencias que teníamos la directiva y yo, me hicieron una propuesta que me pareció correcta, y lo cierto es que me hacía muchísima ilusión acabar en mi ciudad y en el equipo de toda mi vida, en donde me empecé a formar como jugador". Considera que "ahora era el momento" y está respaldado por su círculo cercano: "Toda mi familia lo ve correcto y están muy ilusionados". En todo este tiempo fuera no ha olvidado a Unicaja: "De aquí salí sacando una liga, tengo recuerdos muy bonitos, porque para mí fue quizá el título que recuerdo con más cariño junto con la Copa del Rey con Palma".

Adepta, sin dudarlo, una misión ilusionante: "Tengo muchas ganas de intentar que Unicaja vuelva a encontrarse con los títulos y que los almerienses se enganchen con un proyecto que tiene mucha gente de Almería, un proyecto que ha vuelto a coger algo más de una identidad que puede que en los últimos años no lo tuviera".

Aguarda con ganas, por tanto, su 'redebut' en el Moisés Ruiz: "Mucho tiempo sin jugar como local aquí en Almería, pero cuando he venido nunca me he sentido de fuera, siempre han estado mi familia y mis amigos, que son muchos, y la afición, que siempre me ha mostrado su cariño, ya sea jugando con Teruel o con Palma; siempre me he sentido muy querido aquí y yo igual, les tengo mucho aprecio". Dicho esto, y marcado un "tengo muchas ganas a volver a vestir de verde y ayudar a que el equipo gane".