René confía en una amnistía general de RubialesSekou arranca un empate pero cuesta generar en ataque

René, portero del Almería, tendrá que cumplir un partido de sanción en la primera jornada de la Liga 1|2|3 debido a la acumulación de amonestaciones (vio la quinta amarilla la pasada temporada en Lugo), un caso semejante al del delantero Álvaro Giménez, que tampoco podrá actuar, por el mismo motivo, en el inicio del campeonato 2018-2019. El meta rojiblanco manifestaba a los medios del club que confía en que Rubiales conceda una amnistía al estar recién llegado al cargo.

En cualquier caso, como reconocía, "me veo en la grada en la primera jornada. Pregunto todos los días al delegado, pero no hay nada al respecto", para puntualizar que "no tiene sentido que por acumulación de amonestaciones tengas que cumplir una sanción la temporada siguiente. Otra cosa diferentes es que un jugador esté suspendido por una agresión… pero bueno, los que mandan son los que deciden y no hay más".

René fue uno de los grandes artífices de que el Almería lograra la permanencia en el ejercicio anterior y, como reconocía, ha tenido alguna oferta para salir, pero "en Almería estoy muy a gusto y he encontrado la estabilidad que todo profesional desea. No había nada que envidiara a lo que tengo aquí".

El meta valora de forma muy positiva a los nuevos jugadores e indica que "el perfil de los futbolistas es muy diferente al de la temporada anterior, son gente con muchas ganas, deseosos de seguir creciendo en el fútbol, y creo que esto nos va a dar un plus para no repetir lo que hicimos la temporada pasada. Donde hay que demostrarlo es el campo".

El voluntarismo y la intensidad de este Almería que construye Fran Fernández resultan incuestionables. Pero un equipo profesional requiere de otros atributos como la calidad técnica, que suele marcar las diferencias, y de eso no anda sobrado el equipo salvo que las incorporaciones que faltan por llegar lo remedien.

El empate frente al Málaga no deja de ser otro amistoso más de preparación, pero ya se observan peligrosas tendencias como la dificultad para generar juego ofensivo, apenas rota por las apariciones de un prometedor Rioja en el extremo zurdo.

El ex del Marbella envió un testarazo al poste aprovechando un buen centro al segundo palo de Sergio Pérez poco después de que los malacitanos se pusieran por delante con un plástico cabezazo de Harper a centro de Ricca adelantándose a la marca de Trujillo.

El carrusel de cambios en la segunda mitad benefició a los rojiblancos, que igualaron con un penalti de Sekou que Ian Soler cometió sobre el senegalés.