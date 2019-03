Retirada del URA a sus cuarteles de invierno antes de la primavera de la permanencia

El colchón que se había cogido en las jornadas previas ha hecho que se haya aguantado bien en términos de clasificación el no haber puntuado los dos fines de semana pasados. URA sigue noveno después de caer ante Cisneros Z, y lo que es mejor, continúa por delante del reforzado filial madrileño, así como de Sanitas Alcobendas B y Olímpico de Pozuelo, por ese orden. Eso sí, es cierto que esa novena plaza ya no tiene demasiado margen para el error, y que está todavía en el aire no solo eludir la promoción por la permanencia, sino el mismo descenso directo. La buena noticia es que se sigue dependiendo de si mismo y que hay argumentos más que de sobra en la propuesta de juego como para ser ambiciosos y confirmar la mejor temporada en la segunda máxima categoría.

Por delante, Extremadura CAR Cáceres lo tiene todo prácticamente hecho tras haber cuajado los esfuerzos en los momentos más oportunos, y está fuera de todo peligro Ingenieros Industriales Las Rozas, ambos equipos con el mismo número de victorias de Unión Rugby Almería, siete. El tope está en las ocho de la primera temporada en este Grupo C de División de Honor B, que se puede igualar e incluso superar. Por atrás, Cisneros Z está a un punto de los cruzados con nada menos que tres triunfos menos, solo cuatro en toda la temporada, y ha adelantado a Alcobendas y Olímpico, que han logrado seis por ahora. Así las cosas, URA solo tiene que fijarse en si mismo e ir a certificar todo lo que se pueda en Marbella el siguiente fin de semana en un partido que será clave.

El calendario es propicio para los unionistas, puesto que cerrarán la liga en el Juan Rojas precisamente frente a Olímpico en lo que podría ser duelo directo entre ambos… o no. Y es que hay duelo de vecinos en un campo compartido, el del Valle de las Cañas, haciendo de local Olímpico y de visitante CRC, pero con los de Canoe jugándose la segunda plaza de la clasificación. Pozuelo va a vivir un momento muy delicado con todos los ojos de la España rugbier puestos en un partido clave para URA. También lo será el Cisneros Z frente a Liceo, en la misma jornada y con los mismos intereses que en el anterior escenario, con los locales jugándose la permanencia y los visitantes una mejor posición para abordar la promoción de ascenso. Otro punto de interés para los jugadores de Nacho Pastor será Las Rozas, donde Industriales recibe a Alcobendas B.

Analizando ya al máximo, el partido entre Extremadura y Arquitectura también podría resultar interesante, pero ante todo de cara a la última jornada. El que los cacereños se quedasen todavía sin escapa de la promoción, si se da una combinación de resultados concreta, podría ser interesante para su siguiente visita a Sanitas Alcobendas B. En ese último fin de semana Cisneros Z visitará a un Arquitectura sin nada en juego en el otro encuentro que puede afectar al futuro de los cruzados en la categoría. Pero pase lo que pase, se tiene y se va a tener la sartén por el mango de cara al peor de los desenlaces, que sería el descenso directo, dependiendo de si mismo hasta el suspiro final y tras haber hecho una reflexión sobre cómo se escapó la victoria el fin de semana pasado.

Nacho Pastor prefiere mirar al frente y aprovechar lo que, sin duda, es un buen ‘aliado’ para su equipo: “Estamos en una semana de descanso en lo deportivo y de recuperación en lo físico, lo que viene muy bien tras el fin de semana del partido frente a Cisneros, en el que ellos reforzaron su bloque y quieres o no se nota ese plus de intensidad física y de ritmo”. El parón “viene de perlas de cara a afrontar los dos últimos partidos de la temporada, que si se viene hablando de que siempre se está en una ‘final’ permanente, nunca mejor dicho estos dos son final con mayúsculas”. El primero en Marbella ya está en mente y se va a aprovechar la semana “para recuperar jugadores, hacer una transición física y así la semana que viene poder darle la intensidad y el ritmo necesarios”.

Será importante que se “en lo deportivo van a volver algunos jugadores a los que las molestias tenían apartados o no a pleno rendimiento, y además se va a contar con ‘Momia’ después de cumplir su sanción”. Por lo tanto, “poco a poco se van recuperando efectivos de cara al partido en el Bahía’s Park, que se va a disputar el domingo día 17”. No ha querido mirar más allá de ese primer duelo el míster de los cruzados, que prefiere ir paso a paso y valorar con la base de los resultados de esta penúltima jornada todas las opciones que van a quedar abiertas o que se cerrarán de cara al colofón de la temporada. La propuesta de juego de Unión Rugby Almería ha crecido paulatinamente a lo largo del curso y se está en condiciones de afrontar con optimismo las citadas dos finales.

Cita de los Lomos Plateados

Entre ambas comenzará la primavera de manera simbólica para un URA que ha hecho méritos más que suficientes no solo para quedarse, sino incluso para no sufrir para lograrlo. Mientras tanto, este fin de semana regresan los Lomos Plateados en un amistoso contra Bokerón Rugby, hay Circuito de Promoción del Rugby Gradual en Adra contra Marrajos en todas las categorías y Roquetas recibe a Granada 2004 en Segunda Regional. La actividad general del club es incesante, independientemente de los compromisos del primer equipo.