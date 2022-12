Reválida verde en Teruel en un clásico nacional

Posiblemente no haya otra mejor oportunidad que esta que el calendario abre al Unicaja esta tarde, de horario unificado para toda la Superliga (18:00 horas). Adversario de muchísima entidad, cancha de vibrante historia reciente, partido de la máxima exigencia… El camino para el conjunto almeriense es jugar al nivel que ofreció frente al Guaguas. Tras ceder frente al líder invicto de la clasificación en el Moisés Ruiz visita la Pamesa Teruel en Los Planos, donde pondrá el punto y final al primer objetivo, que ha sido clasificarse para la Copa del Rey.

Será un examen de reválida en toda regla para los ahorradores, un repaso general cuyo resultado irá más allá de concluir séptimos, un puesto ya asegurado, o sextos, esto último dependiendo de lo que pase en La Salle Bonavona entre el Barça Voleibol y el Melilla Sport Capital. El Pamesa Teruel, está realizando de modo muy natural su mayor transición de los últimos tiempos. Lo hizo con la salida de Novillo y lo está haciendo de nuevo con la de Miguel Rivera, el hombre que ha marcado la época más dorada del club naranja.

El principal peligro ahora es Maxi Torcello, con el soporte de un hombre de la casa, Lázaro Vicente, y una buena política de fichajes que le ha dado los mandos del juego a un joven almeriense, a Rubén Lorente. Con 24 años y una trayectoria que él mismo ha elegido trazar cargada de retos, el colocador es el alma de un grupo cuyo principal artillero es Pernambuco. Con 26 años recién cumplidos, también él mismo se ha encargado de ser muy conocido.

Su potencial atacante es brutal, encabeza la lista de opuestos a estas alturas de liga y va muy cómodo con los pases de Lorente, completándose una pareja de alto voltaje que ya está dando muy buenos resultados. Estos dos fichajes tienen el apoyo fundamental del altísimo nivel de recepción de un clásico, de Aarón Gámiz, que llegó al club aragonés por una terrible desgracia y que ha sido pieza clave temporada tras temporada. Con el líbero se completa un triángulo excelente, pero además hay otros vértices posibles. Uno es el receptor Emilio Ferrández, sin muchas oportunidades el curso pasado, pero consolidado en el presente, y otro es el argentino Vildósola, igualmente con ganado protagonismo.

Dependiendo de lo que ocurra esta tarde, el Unicaja se medirá en la Copa del Rey al segundo o tercer clasificado liguero, pero no está nada claro qué equipos ocuparán esos puestos. El Soria depende de sí mismo para permanecer segundo, como el Melilla igual para continuar en la tercera posición, sabiendo que si gana al Barcelona no sólo no perder sitio, sino que podría escalar. Para que los verdes sean sextos como mínimo tienen que puntuar. En caso de empate a puntos con los culés, los coeficientes auparían al Unicaja Costa de Almería al sexto escalafón.