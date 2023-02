Robertone: "Encajamos muchos goles y hay que mejorar"

Lucas Robertone regresará presumiblemente al once titular el viernes en Montilivi para medirse al Girona tras causar baja por sanción ante el Betis, una ausencia que notó bastante el conjunto de Rubi en la medular, donde Canales campó a sus anchas. El centrocampista argentino, MVP en lo que va de curso del cuadro rojiblanco, espera que en tierras catalanes puedan ganar por fin el primer partido a domicilio de la presente campaña.

¿Cómo está de ánimos el vestuario tras la derrota ante el Betis?

Es una semana normal, como cualquier otra. Venimos de una derrota dura por cómo se dio el partido con el Betis. Hubo muchas ocasiones para los dos equipos y no pudimos llevarnos los 3 puntos en esos partidos que se dan de esa manera.

Han encajado 5 goles en dos partidos y ya son el segundo equipo que más encaja tras el colista.

Son momentos por los que pasan la mayoría de los equipos en la Liga. En otros no encajábamos más de un gol y ahora nos está tocando esta situación. Venimos encajando muchos goles y es algo a mejorar porque era uno de nuestros puntos fuertes el planteamiento defensivo.

Cuando más goles reciben es al volver del descanso.

Puede ser por querer salir con motivación en las segundas partes, en esos primeros 15 minutos quizá salgamos un poco más desordenados. Intentaremos salir a no encajar y que el partido vaya tranquilo porque sabemos que generamos situaciones y alguno vamos meter.

Los números fuera siguen dando miedo...

Tratamos de no firjarnos en las estadísticas y lograr los 3 puntos siempre presionando alto y proponiendo nuestro juego. A veces nos sale menos porque el rival juega. Tanto en casa como en juega la pimera idea siempre es ir a buscar los 3 puntos.

¿Pesa mentalmente el hecho de no haber ganado a domicilio?

No creo, en Valencia también arrancamos perdiendo y nos levantamos. No es una comparación válida porque los partidos son diferentes. En la cabeza de cualquier equipo los goles encajados afectan y en algunos pudimos levantar el resultado.

¿Marcar primero en Montilivi puede valer doble?

Puede ser importante empezar ganando tanto este partido como en cualquiera, es bueno en lo anímico. Cambia cualquier tipo de táctica y esperemos que este fin de semana el primero sea para nosotros.

Son enemigos íntimos del Girona los últimos cursos, se conocen muy bien.

Hay muchas caras conocidas, por lo menos en las 3 temporadas que yo estoy aquí no han cambiado muchos jugadores. Me gusta enfrentarme a ellos porque es un equipo que propone y ataca, salen partidos lindos de ver y de jugarlos.

¿Es mejor abrir jornada en viernes que cerrarla en lunes?

Eso no tiene que influir en nuestra cabeza, ni en esta jornada ni en ninguna. Hay que hacer nuestro trabajo y no fijarnos en los demás.

La afición lo echó de menos ante el Betis.

Es algo lindo que la afición reconozca el trabajo que hago en el campo. Desde que estoy aquí me han brindado mucho cariño y me hacen sentir cómodo. Contra el Betis se hizo un buen partido, fue muy igualado y no creo que se notara tanto mi ausencia ni la de Baptistao.

Tiene buen golpeo lejano, ¿por qué no emplea más este recurso?

A todos nos gusta hacer goles porque genera mucha confianza en el jugador, pero no quiero volverme loco con eso porque me siento en buen momento ayudando al equipo en todo lo que el míster necesite y eso es lo más importante. Hemos desparramado los goles por toda la plantilla y no tenemos uno solo que la meta, eso habla muy bien del juego del equipo, que cualquiera pueda marcar.

Al Girona le gusta arriesgar...

Los dos equipos saldremos a presionar e intentar jugar con balón. Todo pasará por el que tenga más orden a la hora de las pérdidas o los contraataques.

¿Cómo valora el anuncio de Jankto sobre su homosexualidad?

Me estoy enterando ahora porque no lo había visto. Hay que respetar a cualquier persona, independientemente de su género, sexo o cualquier cosa. Somos todos iguales y debemos respetarnos por el simple hecho de ser humanos.