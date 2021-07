Robertone: "Estoy ansioso porque arranque esta temporada"

Lucas Robertone se ha marcado como objetivo liderar a la UD Almería en su camino al ascenso a Primera. Tanto es así que el centrocampista argentino renunció a parte de sus vacaciones tras ser citado por la sub-23 de Argentina en su camino a los Juegos de Tokio para iniciar junto al grupo la pretemporada. Es consciente de que el club hizo una apuesta muy fuerte para adquirirlo de Vélez Sársfield con equipos como el Celta de Vigo metidos en la puja y quiere devolver esa confianza siendo un jugador determinante ahora que efectivos como Morlanes se han marchado.

¿Se hacen pesadas las pretemporadas?

Cuando termina el entreno te sientes un poco mejor, pero las pretemporadas son todas así, la base de la temporada, y hay que meter el 100% para llegar lo mejor posible.

¿Agradece que se normalice tras lo atípica que fue el verano pasado?

En mi caso llegué ya con la primera fecha del torneo empezada y no pude hacerla. Veníamos de una pandemia y todo era muy complejo. Ahora desde cero todo es más fácil.

Y con Rubi desde el inicio...

Es entrenador nuevo y trabajo y forma de jugar nueva, eso ilusiona al jugador en los entrenamientos y demás.

¿Qué tal está soportando las palizas físicas?

La temporada pasada ya fuimos protagonistas con balón y así debemos seguir, también en el plano físico, pero el entreno se hace más llevadero con pelota

Fue de menos a más el curso pasado, ¿siente que este puede ser su año?

La temporada pasada es de adaptación, no lo sentí tanto el cambio por mi estilo de juego, que es parecido al fútbol de acá y por eso me gustaba esta liga. Fui de menos a más, mis compañeros me conocieron y me fui afianzando en el equipo. Por suerte acabé la temporada de la mejor manera.

Robertone: "La temporada pasada fui de menos a más, los compañeros me conocieron y me fui afianzando en el equipo"

Se nota que donde más le gusta hablar es en el campo...

Donde más firme y fuerte me siento es en el campo, no me gusta dar muchas entrevistas, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Estoy ansioso porque arranque esta temporada.

¿Más cómodo de '6' o de '8'?

No sé si está tan claro, me veo más como un interno o doble pivote por el centro, ahí me siento cómodo. La formación que usa este cuerpo técnico me ayuda mucho a mí también.

Le gusta ir a la presión y 'morder'...

Entiendo que la intensidad es un factor muy importante, en el fútbol español no estamos tan acostumbrados, pero en Argentina hay más choque. Tengo que aprender a controlarme un poco, pero ese plus puedo aportarle al equipo, carácter.

¿El objetivo irrenunciable de partida sigue siendo subir a Primera?

Hay que tratar de jugar sin presión para demostrar en el campo lo que sabemos y lo que el míster nos pida. Si vamos paso a paso las cosas irán bien, tranquilos, no hay que pensar en ascender, ascender y ascender, eso se irá dando solo. Este año tengo mucha fe en pelearlo.

¿Cómo vivió el triunfo de Argentina en la Copa América de Brasil?

Celebré, pero no voy a dar más detalles. Hace mucho tiempo que Argentina no ganaba un torneo, estuvo en tres o cuatro finales e inmerecidamente no se pudo quedar con el título. Al fin llegó para Messi, que creo que tenía mucha presión encima. Todos los argentinos estamos muy felices. Fue algo increíble, se te pone la piel de gallina, un momento muy lindo. Tengo compañeros de sub-20 y sub-23 y me alegro por ellos que vivieran ese momento.