Robertone apunta a recaída en su lesión muscular

La UD Almería ha desarrollado este jueves la segunda sesión preparatoria de la semana con la vista puesta en la visita del domingo (16:00) al campo de Can Misses, donde espera el recién ascendido Ibiza. La meta es sumar la sexta victoria consecutiva y la cuarta portería a cero, para lo que el cuerpo técnico trabaja con todos los efectivos disponibles a excepción de los lesionados Daniel Carriço, Lucas Robertone y Aitor Buñuel.

De todos, el caso del centrocampista argentino empieza a resultar preocupante, ya que una jornada más tampoco apareció por el césped del anexo Mediterráneo, quedándose con Buñuel en las dependencias internas del Estadio para realizar un trabajo específico en la evolución de sus respectivas dolencias. El lateral diestro navarro sí saltó al césped avanzada la sesión para continuar con su recuperación con el readaptador físico.

El caso es que el ex de Vélez Sársfield ya había realizado algunos entrenamientos con el grupo y el propio Rubi había vaticinado que su regreso y el de Villar se produciría antes que los de Ramazani y Buñuel. Con el ariete onubense el técnico catalán acertó en su predicción (ya ha entrado en algunas convocatorias sin llegar a reaparecer desde los problemas en el hombro), pero no así con el argentino, ya que el extremo belga ha recibido antes el alta médica y podrá volver a la convocatoria para viajar a la isla balear. El club no informa al respecto y todo apunta a una posible recaída.

Por lo demás, el central luso Carriço es baja segura por la rotura fibrilar en la zona isquiotibial producida en el choque ante el Sporting de Gijón que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos durante dos meses. También estará ausente ante el cuadro de Juan Carlos Carcedo el pichichi del equipo, Sadiq Umar, debido a que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones al ver la quinta amarilla ante el Burgos.