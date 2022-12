Robertone: "Me hubiera encantado coincidir con Julián Álvarez en el Almería"

Como buen argentino, Lucas Robertone está viviendo de forma especial el Mundial de Qatar, en el que su selección, Argentina, ha alcanzado la gran final, enfrentándose a Francia este domingo. En ese combinado juega el delantero del Manchester City Julián Álvarez, con quien coincidiera en la sub-23 albiceleste y que Turki Al-Sheikh estuvo cerca de reclutar para la UD Almería de no ser por las restricciones de límite salarial impuestas por la LFP.

¿Cómo argentino qué tal vive las horas previas a esa final mundialista entre su país y Francia?

"Todos los argentinos estamos muy felices por haber llegado a la final, el trabajo que está haciendo el equipo es destacable. Es una final que todo el mundo esperaba y será linda de ver. A veces las derrotas [contra Arabia Saudí] sirven para darte cuenta de muchas cosas y es un golpe para despertarte. En un Mundial tienes que actuar rápido porque es muy corto. A Argentina le sirvió mucho ese partido porque hizo un cambio muy grande que se notó".

¿Se ve en la 'albiceleste' en un futuro cercano?

"Estar en la selección Argentina es el sueño de todo jugador, ojalá el día de mañana pueda llegar una oportunidad. Soy el único argentino aquí y me siento la bandera para representar a mi país en España".

¿Le hubiera gustado coincidir en el Almería con su compatriota Julián Álvarez, al que Turki Al-Sheikh estuvo cerca de firmar?

"Con Julián Álvarez he compartido en selección sub-23 y es un gran chico, una muy buena persona, me alegra mucho que le esté yendo cómo le va ahora. Me hubiera encantando coincidir aquí con él".

¿Dónde verá la final del domingo?

"En la casa de un amigo siguiendo las mismas cábalas que tenemos porque somos un poco loquitos con eso. Ojalá podamos terminar de la mejor manera. Sentimos mucho el fútbol y también lo transmitimos".

Centrándonos en el Almería, ¿qué tal marcha el trabajo de pretemporada?

"El equipo está mejorando aspectos tácticos que nos está pidiendo el entrenador para esta pretemporada y eso también es importante".

¿A nivel personal ha habido algún cambio?

"El míster me da mucha confianza y el jugador de fútbol para lograr esa continuidad necesita jugar, por suerte tengo el respaldo de míster y compañeros para seguir en las alineaciones iniciales".

¿Se ve como una de las revelaciones del campeonato?

"No pienso en ser jugador revelación, sino en aprovechar la confianza del entrenador y cumplir los objetivos con el Almería. Si esto va bien a todos nos irá bien individualmente".

La visita a Cádiz ya se atisba más próxima.

"Es importante que tras el Cádiz tengamos dos partidos en casa porque nos sentimos fuertes, pero lo primero es enfocarse en Cádiz y luego afrontaremos lo que venga".

¿Qué puede aportarle Luis Suárez al equipo?

"Ojalá que tanto yo como cualquier compañero pueda asistirle mucho a Luis Suárez y que haga muchos goles para bien del Almería. No lo conocía pero se le ve muy entusiasmado y con ganas. Si viene a contagiar eso es bueno".

¿Buena piedra de toque el Torino este viernes?

"Es bueno medirse a rivales de otras ligas como el Torino e intentaremos mantener la línea de mejorar en los amistosos para llegar lo mejor posible al reinicio liguero. Buscaremos un resultado positivo".

¿Dónde cree que el equipo tiene margen de mejora?

"A balón parado hemos convertido bastantes goles. Podemos mejorar con balón tratar de hacer más daño y tener más posesión, pero depende mucho de los rivales. Es algo que tratamos de mejorar".