Robertone: "Me encantaría que siguieran Fernando, César y Rubi"

Lucas Robertone celebraba el final de 2022 y comienzo de 2023 con el anuncio de su ampliación contractual hasta 2028. Con el futuro asegurado, el centrocampista argentino espera que también puedan renovar sus vinculaciones en próximas fechas los dos capitanes del plantel, Fernando Martínez y César de la Hoz, así como el entrenador, Rubi. Este miércoles comparecía ante los medios tras el entrenamiento para darle un repaso a la actualidad rojiblanca.

¿Imaginaba cuando firmó hace ahora dos años que las cosas se dieran así?

"Uno piensa venir y tratar de triunfar, pero como se dieron las cosas sabía que iba a ser un proceso largo. Por suerte la temporada pasada logramos el objetivo y pude afianzarme en el equipo y este año en Primera. Crecí en lo físico, táctico y psicológico".

¿Cree que atraviesa su mejor momento como rojiblanco?

"Aún puedo estar en mejor nivel todavía, voy por buen camino y eso me genera confianza. La Real es un rival muy bueno, va tercero en la tabla y está jugando muy bien, tenemos nuestras armas en casa, donde hemos sacado casi todos los puntos, y será lindo para ver".

¿Ven más cerca la meta de la permanencia?

"Vamos a hacer lo posible para tratar de conseguir los objetivos del equipo en 2023. En 2022 lo hicimos con el ascenso y este ojalá que con la permanencia".

¿Se fue de Cádiz con la impresión de haber perdido dos puntos?

"El partido del Cádiz nos fuimos con la sensación de poder haber ganado y no supimos decidir bien, nos faltó eficacia y terminaron empatándonos. Fue una pena porque pudimos llevarnos los primeros 3 puntos fuera de casa".

Parece que hace buena mezcla con Gonzalo Melero en la medular...

"Melero es un jugador muy técnico, que nunca pierde el balón y está bien posicionado, eso le hace mucho bien tanto a mí como al equipo".

¿Contra la Real tienen previsto algún plantemamiento distinto?

"Planteamos todos los partidos diferentes, estos días el míster trabajará lo táctico de ese partido, pero en casa nos sentimos fuertes y cambiará un poco la forma de jugar".

Robertone: "Mi zona cómoda es tratar de estar siempre con el balón o cerca de balón, mientras más lejos de nuestra portería y más cerca de la contraria, mejor"

¿Dónde puede estar la clave para derrotar al cuadro donostiarra?

"La clave ante la Real va a estar en que el trabajo táctico que nos plantee el entrenador lo hagamos a la perfección el mayor tiempo posible. Si trabajamos todos juntos los partidos se van dando bien".

Es de los jugadores que más falta reciben de la Liga, ¿se siente protegido por los árbitros?

"He recibido muchas faltas, pero generalmente las han cobrado, ya no sé si alguna sería roja o amarilla, pero aquí se cobra mucho en general. No tengo nada que decir al respecto".

¿Cuál es la zona donde se siente mejor en el campo?

"Mi zona cómoda es tratar de estar siempre con el balón o cerca de balón, mientras más lejos de nuestra portería y más cerca de la contraria, mejor, para hacer más daño".

¿Espera que renueven pronto los capitanes y el entrenador?

"Fernando y César son los capitanes y llevan muchos años acá, pero tampoco me gustaría meterme en su tema de renovaciones. Me llevo muy bien con ellos y me encantaría que siguieran en el club al igual que Rubi. Hemos cumplido el objetivo y se lo merece".

¿Miran de reojo la siguiente visita del Atlético de Madrid?

"Pensamos solo en este domingo y luego enfrentaremos el próximo. En mente tenemos esos dos partidos en casa importantes y luego se verá. Estamos en una buena posición y hay que disfrutar de esto".

¿Qué mensaje le lanzaría a la afición de cara a 2023?

"La afición formó una piña y eso hace las cosas más fáciles dentro del campo, les pido que siga acompañándonos porque el equipo siempre lo dará todo para dejar al Almería en Primera".

¿Piensa que a domicilio ganarán pronto el primer partido?

"Fuera de casa hubo partidos en los que merecimos más y no sé si hubo mala suerte o malas decisiones. En casa estamos teniendo un poco más de suerte".