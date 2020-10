Robertone: "Es un gran paso en mi carrera y espero estar a la altura"

Lucas Robertone lloró de emoción cuando supo que iba a cruzar el charco para estrenarse en el fútbol europeo en las filas de la UD Almería. Así lo refleja una publicación en sus redes sociales y el jugador se muestra contento del paso dado en su carrera deportiva viendo que la propuesta futbolística rojiblanca se adapta a sus cualidades.

¿Qué le sedujo del proyecto para firmar por el Almería?

Cuando surgió la posibilidad me pareció un buen proyecto, me gustó y le dije a mi agente que avanzase porque me interesaba. Por eso estoy acá muy contento, es un gran paso en mi carrera y espero estar a la altura de este equipo.

Deja atrás sus raíces en busca de triunfar en Europa...

Son objetivos que se cumplen y creo que la liga española es linda para jugar. A mí me sienta muy bien, puedo desplegar mi fútbol completamente y espero que así sea.

¿Cuál es la demarcación donde se siente más cómodo?

Juego de mediocentro ofensivo, creador, me gusta llegar al área desde segunda línea, asociarme y jugar en corto. El equipo ha mostrado eso y creo que me voy a asentar bien.

¿Le sorprende la propuesta de fútbol preciosista de José Gomes?

Sí, de hecho en el partido ante el Sporting al equipo puntero lo sobrepasamos en juego y situaciones de gol, merecimos un poco más. Más allá del resultado el equipo me gustó mucho.

¿Cómo vivió su debut?

Es un momento lindo, con un poco de nervios en la previa, pero dentro del campo se van. Me tocó entrar justo cuando nos hicieron el gol y el partido cambió un poco. Igualmente fuimos a buscarlos y merecimos como mínimo un empate que no se pudo dar.

¿Acabó con bronca por la derrota?

El partido lo dominamos en todo momento, hicieron el gol y una o dos llegadas al arco, fue un poco injusto, pero el campeonato recién empieza, esto es largo y tenemos tiempo todavía.

A sus 23 años es ya un jugador curtido en mil batallas.

Me siento preparado, por eso estoy acá. A lo largo de los partidos se irá viendo y demostrando, vengo de dos o tres años jugando en la Primera argentina, que es una buena liga para estar a la altura.

¿Opina que será difícil acoplar a los 18 nuevos fichajes?

Puede ser que el equipo tarde un poco, pero hay un lindo grupo y la adaptación para los nuevos así es más fácil y rápida. Espero que así sea para llevar a cabo en el campo lo que pide el entrenador.