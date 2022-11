Robertone: "Tenemos la ilusión de romper la pared de sumar fuera de casa"

Lucas Robertone ha aprovechado los días de descanso para desconectar y presenciar en vivo su primera cita mundialista, si bien el resultado de su selección, Argentina, no acompañó ese día al caer sorpresivamente ante Arabia Saudí (1-2). De sus impresiones sobre la cita en Qatar y la necesidad de que la UD Almería mejore sus prestaciones a domicilio habla en esta entrevista concedida a los medios del club.

¿Cómo se mentalizan para encarar esta pretemporada atípica?

Hay que ir poco a poco, tanto con los entrenamientos como con la cabeza. Todavía falta mucho para que retome la Liga y hay que ir puliendo las cosas en el campo para llegar de la mejor manera.

¿Piensa que este parón les afectará positiva o negativamente?

No sabría decir, esperemos que para nosotros no nos haga efecto y podamos volver a tener el nivel con el que terminamos, que fue muy bueno. Pero será una incertidumbre el nivel de los equipos.

Tras catorce jornadas notables, ¿toca empezar de cero de nuevo?

No queríamos en este momento el parón, pero las cosas se dieron así y hay que acomodarse, hay tiempo para volver a prepararse.

¿Qué tal encaran la concentración en Marbella?

Debemos volver a crear esa base física porque tras diez días de descanso quizá se pierda un poco, aunque no mucho. También trabajar las cosas que veníamos haciendo y las que el míster incorpore.

¿La meta es mejorar fuera de casa?

Primero hay que empezar por sumar aunque sea un empate. El Cádiz en su campo es fuerte, le ha ganado al Atlético y vamos con la ilusión de romper esa pared de sumar fuera de casa.

¿Deprimido por el debut mundialista de Argentina, que presenció en directo?

Fui a verlo, esto es un Mundial y puede pasar. Toca jugar con presión y ganar sí o sí contra México. Tenemos buen equipo y vamos a pasar de ronda, al menos eso es lo que deseo. Al terminar el partido tuve mucha bronca por ver cómo se había dado en el campo, parecía que Argentina ganaría fácilmente pero el fútbol es esto, te llegan dos o tres veces y te dan la vuelta al partido y te complican la clasificación. Hay que estar tranquilos y no lamentarse. Es mi primer Mundial, me habría gustado ir a alguno más pero nunca pude ir. Fue una experiencia hermosa pese al resultado del partido. Es muy lindo.

¿Espera vivir el de Canadá/Estados Unidos/México de 2026 en el campo y no en las gradas?

Ojalá, es lo que uno sueña. No me veo ni cerca ni lejos. Estoy haciendo bien las cosas aquí y si sigo así y mantengo el nivel podría tener una oportunidad. En la selección hay muy buenos jugadores y buen grupo, de la noche a la mañana no te va a llegar una situación en la selección argentina.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención hasta el momento de la cita en Qatar?

No pude ver a España porque estuve de viaje de vuelta, pero me dijeron que con Alemania y Brasil son los mejores en cuanto a juego. Son candidatas al igual que Argentina pese a perder el primer partido, esto puede cambiar de un día para otro.

¿Qué valoración hace de su estreno en la Primera división española?

El balance personal es muy positivo, siempre sueñas con jugar en Primera y pude lograrlo en este club que me recibió muy bien viniendo de Argentina, la gente también me muestra su cariño y me hace las cosas más fáciles en el campo. El míster me da su confianza y los compañeros.