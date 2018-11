Romera: "Tenemos jugadores capacitados para reemplazar a Real"

¿Qué sensaciones le aporta el equipo?

-Durante estos quince partidos creo que son buenas, el equipo está rindiendo a un buen nivel. Más allá de que nuestras expectativas son grandes, debemos ir partido a partido y creemos que el equipo puede dar mucho más. Seguiremos mostrando la misma cara, mucha unión, fuerza, agresividad, nuestras armas que nos están funcionando.

¿Qué le parece ser el jugador de campo más empleado por Fran Fernández?

Es algo anecdótico, pero estoy muy contento y agradecido a la confianza que me da el míster y el cuerpo técnico. Espero seguir rindiendo al mismo nivel y dar más de mí mismo para agradecerlo.

¿Importante empezar ganando para evitar que el Extremadura se cierre?

-Es cierto que debemos intentar evitar que a las primeras de cambio vayamos por detrás en el marcador porque cada partido es una guerra que se decide por pequeños detalles. No podemos empezar dando facilidades al rival porque todos son fuertes.

¿Cree que el Extremadura apretará para no dejarles ser protagonistas?

-Va a ser un partido de mucha intensidad, algo que siempre proponemos en casa saliendo a presionar. El equipo va a jugar a lo mismo de casa, será difícil porque vienen con la moral alta tras dos victorias y una buena forma. Debemos dar nuestra mejor versión para sacar los 3 puntos.

¿A nivel defensivo hasta qué punto condiciona enfrentarse al pichichi Enric Gallego?

-Cada equipo tiene un tipo de delantero. Viene en una gran forma, haciendo muchos goles, todo lo que le cae va para dentro. Máxima vigilancia, los cuatro centrales están rindiendo a un gran nivel y en cuanto a la defensa en sí, todo el equipo tiene que estar muy concentrado en acciones a balón parado y el juego, todo el equipo merece la máxima atención, no solo un jugador.

¿Notarán mucho la ausencia de Juan Carlos Real?

-Es un jugador especial, lo ha demostrado porque está jugando a un gran nivel tanto con balón como sin él, defiende muy bien, pero creo que tenemos jugadores que están capacitados para reemplazarlo y va a ser así. Lo bueno es que no dependemos de un solo jugador, la fuerza es la unión y si una pieza falla, el equipo no rinde al mismo nivel, pero no dependemos de una individualidad.

¿El equilibrio en los laterales a nivel ofensivo y defensivo es consigna de FF?

-El míster nos da los patrones a seguir y una vez esté el balón en juego es nuestra decisión. Depende de si nos vemos con confianza y de cómo esté el partido tomamos una y otra decisión. Las directrices son del míster, eso está claro.

-El Extremadura viene con dos victorias seguidas, ¿esperáis un partido largo o más bien abierto?

Se maneja bien en los dos ámbitos, tanto en esperar y jugar a la contra como en llevar el balón porque tiene jugadores como para jugar de ambas maneras. Ya lo ha demostrado en partidos anteriores y veremos de qué forma salen. Tenemos claro cómo saldremos nosotros. Si ellos quieren jugar el balón intentaremos ahogar la salida haciendo una presión muy alta y demostrar nuestras armas en casa. Esperemos darle otra alegría a la afición.

¿Le extraña que en una ciudad como Almería el equipo tenga un apoyo limitado?

-Es algo que no me toca a mí. Se ha demostrado que cuando jugamos en casa con la gente de nuestro lado el equipo rinde bien y saca mejores resultados que fuera. Es un aliciente para nosotros y nos gustaría que viniera más gente, al ser un aliado durante los 90 minutos. Pero el que viene nos apoya y está encima de nosotros, con comentarios positivos. Si subir en la clasificación ayuda a que venga más gente, lo intentaremos hacer, pero los que vengan, bienvenidos sean.

Su periplo en el extranjero

¿Qué le llevó en su día a hacer las maletas al fútbol europeo?

-Estaba en una situación complicada. Venía de unos años en los que el fútbol de Segunda B en España era complicado, con equipos con mucha deuda. Estuve dos años cobrando muy mal, me salió la oportunidad de irme fuera, lo hablé con mi pareja y probamos suerte. Estoy contento de haberla tomado aunque fue duro, sobre todo para adaptarse al principio, pero en general ha sido muy positivo tanto a nivel personal como profesional.

¿Por qué no volvió antes?

-No volví antes porque una vez te vas fuera es más complicado volver. La gente empieza a dudar porque estás en una liga extranjera menos conocida y a la hora del mercado, los países de aquella zona lo hacen en mayo o junio, cuando los equipos de La Liga aún no han acabado o no se plantean hacer fichajes. Tenía que rechazar ofertas para esperar a lo que me saliera aquí sin ser nada seguro. La mayoría de veces decidía seguir en el extranjero. En el Dínamo luchamos hasta el final por el título de Liga, hicimos la previa de la Liga Europa contra el Athletic y son los momentos más bonitos de mi paso por el extranjero.

-¿Contento entonces por el paso de firmar por el Almería?

Sí, muy contento. Es la mejor decisión que he tomado. Estoy muy agradecido junto a mi familia porque el equipo me ha acogido muy bien y el cuerpo técnico. Además la ciudad me encanta.