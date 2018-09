Ronaldo: "No quiero ponerme límites en las ilusiones con el Valladolid"

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario habló del nuevo proyecto que tiene en mente en el Real Valladolid tras convertirse en máximo accionista del club y aseguró que no quiere poner límite a sus ilusiones.

"Entiendo que no estoy comprando la historia del Valladolid, la emoción y la ilusión de la gente. He comprado la gestión. Eso supone muchísima más responsabilidad ya que toda una ciudad está ilusionada con el proyecto. Espera muchísimo de mí y voy a dar toda mi disponibilidad, mi ilusión y mi experiencia para hacer este club más grande", dijo.

"No quiero ponerme límites en las ilusiones. Nada nos va a separar de las ilusiones más grandes que podamos tener. Puede tardar dos años, tres años, la velocidad depende de cómo lo hagamos durante la temporada. Nos jugamos la categoría y la velocidad será determinada en función de si nos quedamos en Primera o si bajamos. Eso no va a cambiar nuestras ilusiones y nuestras ganas de hacer el club mas grande", añadió este martes durante una conferencia en el 'World Football Summit'.

El brasileño explicó los motivos para realizar esta inversión: "Es un desafío enorme para mí que llevo viviendo del fútbol toda mi vida. Enfrentar este desafío para mí es un honor, un orgullo. Todo lo que hago tiene algo que ver con el fútbol", destacó.

"El Valladolid tiene mucha tradición, hay una ciudad increíble detrás, con muchísimo entusiasmo de la gente. Eso facilita muchísimo las cosas. El potencial de crecimiento de la afición es muy grande y son los primeros aspectos que me han hecho creer que este es un proyecto espectacular", señaló.

Asimismo, detalló cómo ha sido la experiencia desde su llegada: "Veníamos hablando hace mucho tiempo con Carlos Suárez y no estaba seguro de hacer la operación. A principios de agosto volvimos a hablar y decidimos hacerlo. No he parado desde entonces. En este lado del fútbol se trabaja muchísimo más y se cobra muchísimo menos".

"Tengo mucha ilusión y daré toda mi experiencia, mis ganas, mi ilusión para que este sea un proyecto victorioso y la gente esté muy contenta con nosotros. No jugamos solo con un club, sino que jugamos con la emoción de la gente y de toda una ciudad. Esperemos que sea luego de un país y luego de toda Europa. Tenemos mucho trabajo por delante y muchísimas ganas", declaró.

Una de las áreas del club que quiere potenciar es la social: "La fuerza que tiene el fútbol va más allá del deporte y la pasión de la gente, es un instrumento de mucha credibilidad para toda la sociedad. Quiero que multipliquemos todas las acciones sociales, que el mayor número de niños posible practique fútbol y otros deportes. Vamos a dar todas las condiciones de infraestructuras para que puedan desarrollarse como personas y ciudadanos".

"Queremos una participación muy activa de los vallisoletanos para que podamos crecer juntos. No voy a hacer magia, vamos a trabajar muy duro, muy serio. Enseñaremos todo lo que hacemos a nuestros aficionados de manera muy transparente. A ellos y a todos los amantes del fútbol", agregó.

En cuanto al área deportiva, expresó: "Agosto fue una locura porque es mes de mercado y hemos trabajado muchísimo para conseguir los mejores fichajes para el club y suplir las necesidades el entrenador y del director deportivo. Hemos tenido muchas dificultades por las deudas que tenía el club, el dinero de los derechos de televisión ha ido a pagarla".

"He tenido que hacer un mercado usando sólo mi carisma y mi simpatía. Ha funcionado muy poco porque hoy hay mucho dinero por todos los lados. Pero estoy muy contento con lo que tenemos. Ya estamos poniendo en marcha algunas renovaciones. Creemos que el míster es un pieza fundamental para este proyecto, vamos renovando jugadores que creemos que se lo merecen por lo que han aportado al club".