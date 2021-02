Roquetas Bahía de Almería acaricia el triunfo ante un gran Sanse (21-23)

En la jornada del sábado Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería recibía a uno de los cocos de la División de Honor Plata femenina, el BM Sanse, claro favorito para disputar la fase de ascenso a Liga Iberdrola, y al que las rojillas pusieron en un aprieto para llevarse los dos puntos del Infanta Cristina.

Las chicas de Agus Collado y José Miguel Ferrón realizaron un gran partido a nivel defensivo dejando a uno de los equipos mas goleadores de la liga, con una media de 32,13 goles partido, en tan solo 23 goles. No fue suficiente para arrebatarle la victoria, pero deja claro el buen hacer del equipo roquetero.

La primera parte comenzó con una alta intensidad defensiva, que permitió que las madrileñas no pudieran ver portería en sus primeras acometidas. No fue el caso de las de Roquetas de Mar que consiguieron generar situaciones de lanzamiento que lamentablemente no pudieron convertir y estropeó un gran inicio de estas. A partir de los primeros 5 minutos, el intercambio de golpes fue constante hasta que las visitantes a partir del minuto 12 empezaron a abrir brecha en el marcador favorecidas por las perdidas de balón de las locales e imponiendo un ritmo de juego muy alto. No obstante Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería no bajó los brazos y las rojillas siguieron siendo constantes sin suerte de cara a portería, llegando al descanso con un marcador de 8-13 que reflejaba el poco acierto de cara a portería de las roqueteras.

Tras el descanso, la tónica defensiva de Roquetas Bahía de Almería no cambió y puso en muchos problemas al gran ataque de BM Sanse. Las rojillas tenían claro que no iban a dar su brazo a torcer e iban a por los 2 puntos. Pasito a pasito y sin precipitarse, fueron recortando la distancia en el marcador hasta conseguir el 19-19 en el minuto 51. Una gran Marina Navarro cogió el timón en labores ofensivas y junto a la gran efectividad de las extremos, consiguieron meterse de lleno en el partido a falta de 9 minutos para finalizar el encuentro.

Cuando todo estaba por decidir, dos exclusiones de las roqueteras pusieron las cosas de cara a un BM. Sanse que no iba a desaprovechar esa oportunidad y se iba a hacer con los 2 puntos al finalizar el encuentro con un 21-23. Gran esfuerzo de las de Roquetas de Mar que ganaron las 2ª parte, pero no fue suficiente para hacerse con esos deseados y luchados 2 puntos.

Tras el encuentro, el entrenador Agustín Collado se mostraba muy contento por el trabajo por sus chicas, realizando uno de los partidos mas completos de la temporada. "Sabíamos que teníamos que dominar el ritmo del partido. En la labor ofensiva realizando ataques largos y minimizar perdidas para evitar el arma del contraataque que tan bien aprovecha BM. Sanse. El repliegue defensivo iba a a ser crucial para intentar hacernos con los 2 puntos. El plan de partido funcionó pero no fue suficiente. Hemos dado un gran paso adelante como equipo y debemos seguir trabajando día a día para crecer y mejorar individual y colectivamente".

Mientras, José Miguel Ferrón declaraba:"El ritmo de partido ha sido altísimo, hemos estado a la altura ante un gran rival. Estamos muy contentos por el trabajo realizado pero sabemos que hay muchos aspectos que mejorar. Volvimos a disfrutar desde el minuto 0 y jamas tiramos la toalla. Esto es demasiado importante para el grupo. Tienen hambre y ganas de seguir creciendo. Nos esperan 4 partidos claves en las siguientes jornadas que determinaran el paradero en la clasificación, pero sobretodo nos ayudarán a determinar el crecimiento como grupo y equipo".

Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería ha vuelto este lunes a los entrenamientos para preparar el choque ante el BM Base Villaverde. Nuevamente las rojillas actuarán como locales, al haber cambiado en la ida el orden por el cierre de las instalaciones roqueteras que hubo hasta noviembre. Así que será esta vez en el pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce, el próximo sábado 20 a las 19:00h, cuando las roqueteras reciban a las madrileñas en la decimonovena jornada de la División de Honor Plata femenina.