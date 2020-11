Rotunda victoria de Unicaja sobre L'Illa Grau (0-3)

Suma y sigue, ahora ya con un ritmo de juego constante, con tranquilidad y con la plasmación de todo lo que se trabaja en la semana. Así va mejorando este Unicaja Costa de Almería, que poco a poco ha ido alcanzando cotas mayores de voleibol y se ha situado mucho más cerca del nivel que se espera de él. Así, se puede pensar que está dentro de su ‘molde’, con un poderío espectacular por el centro y con tanta calidad por las bandas que permite las más variadas opciones, incluso el incremento de la velocidad. Así se ha vencido por la vía rápida a UBE L’Illa Grau, algo lastrado el conjunto local en la escasa incidencia de su saque, si bien el error fue alto en los dos bandos. Dados los demás resultados de la jornada, los ahorradores ya sí son los segundos sin necesidad de hacer cuentas, porque Guaguas cayó en Teruel y la distancia actual es mayor de seis puntos, el tope de sus posibles victorias.

Brillando con luz propia, un Alejandro Vigil máximo anotador de la contienda con 15 puntos, 9 de 10 ataques y seis bloqueos, al que solo le faltó meter el saque. Colito, a un ritmo tranquilo, se fue hasta los 14 tantos en su cuenta particular, 3 bloqueos en su haber para un total de diez del equipo, frente a solo uno de los graueros. En el ataque faltó contundencia en varias fases, eso es cierto, pese a que la recepción arrojó los mejores números de lo que va de Superliga. Es evidente que también hay que contar la buena intensidad defensiva del adversario para medir ese parámetro. En cuanto al servicio, fue el gran lastre, con 20 puntos ‘regalados’ para cuatro aces, dos de Fran Iribarne, uno para Colito y otro para Fornés. Solo en el tercer set, que fue el más disputado, los verdes entregaron 10 tantos a un UBE L’Illa Grau que lo intentó, pero que no pudo con la seguridad, pese a todo, de los hombres de Manolo Berenguel. Séptimo triunfo consecutivo y muy cerca del pase matemático a la Copa.

Primer punto, disputado, rally que cayó del lado de local, fue un aviso, así como el segundo, para Unicaja Costa de Almería, que necesitó dos ataques para anotárselo. El primer bloqueo ganador supuso la primera ventaja ahorradora, firmado por Vigil en el 2-3. Acto seguido se malogró la primera fuga, concediendo errores, alguno de bulto, y UBE L’Illa Grau marcó el ritmo marchándose con la misma renta de dos (8-6). El equipo de Cavalli apretó en saque, con el riesgo que ello conlleva, y los verdes, que sufrían para poner ‘balón en tierra’, se amoldaron a un ritmo algo más constante desde un puntazo de Javier Jiménez, tres remates consecutivos del cubano hicieron falta, eso sí, y un ace de Fran Iribarne. Vigil como infalible y referente, se cogió recto el camino para el 0-1 sacando adelante la K-1, aprovechando los ‘regalos’ de saque grauero y buscando, con todo, más ‘disfrute’ propio.

El técnico local pidió tiempos con 11-14 y con 14-18, pero Javier Jiménez ya no iba a necesitar tanto esfuerzo para engordar su cuenta particular y el set concluyó con un tanteo de 21-25, a la segunda bola para la victoria parcial, con otro saque errado. El jugador ‘local’, por lugar de residencia habitual, pero ‘visitante’, por lucir la elástica verde, había ofrecido algún destello. Colito afrontó el segundo set con dos ataques defendidos, pero con un 0-1 en bloqueo. Fran Iribarne firmó su segundo ace con un giro maravilloso de muñeca y facilitó otro punto del opuesto al provocar un penalti. Colito se propulsó en anotación y Unicaja Costa de Almería comenzó muy firme (0-3 y 1-5). Esos dos nombres propios, Colito e Iribarne, siguieron ampliando la renta (ace del primero para el 2-7), si bien los castellonenses tenían que ir a más, y así fue, acercándose en el marcador al no llegar la defensa (6-7).

Vigil emergió con ataque y bloqueo para dar otra vez distancia (6-9), apretando con su saque Javier Jiménez para subir de nuevo los cinco de ventaja, después seis, y Vigil embelleciendo su estadística (6-12), hasta con siete tras tiempo local (6-17). El ‘abc’ del saque y el bloqueo, excelente asociación entre el cubano y el asturiano, y set muy controlado (8-15 en otro ataque más de Colito). Mejoró la defensa y se tiró de poder atacante para avanzar hacia el 0-2 sin sobresaltos (10-18), juego fácil, más si UBE L’Illa Grau no se atrevía a provocar incidencia desde el servicio. Vigil fue un gigante, incluso más allá de sus 210 centímetros y encima, para la recta final del set fue al saque de nuevo Javier Jiménez, que además hizo el 13-24.

Al tercer set se llegó tras un rotundo 16-25, Palharini como opuesto y Villarreal en la dirección del juego ahorrador. Se inició con el equipo titular y un 2-0 local cortado por Fornés, si bien no tenía nada que ver el escenario con el de la anterior manga. Colito forzó con su saque, pero no se aprovechó. Vigil fue otra vez, martillo, pero sí que con muy mala suerte en el saque, en una fase en la que Fornés también dio su testimonio del poderío de centrales. En todo caso, el saque ahorrador concedió error durante casi una rotación completa, hasta que Fornés lo metió, provocó incidencia, al igual que casi siempre, y bloqueó Vigil la primera ventaja almeriense (8-9). Si le faltaba algo a los ‘socios’, Vigil colocó a Jiménez para irse de dos (9-11). Colito se consolidó también en un set horrible para Unicaja Costa de Almería en el saque.

La fase de intercambio de puntos la rompió UBE L’Illa Grau empatando a 14, y de seguido adelantándose con un ace de Espelt. Las sucesivas igualdades dieron de nuevo delantera a los ahorradores con error local, apoyado con un ace de Fornés en el 16-18, punto que hizo llamar a filas a los suyos Cavalli. Javier Jiménez volvió a ser el ‘balón seguro’ para avanzar hacia el triunfo por la vía rápida y a la veintena se llegó con 17-20 y tiempo de Cavalli. Sirvió el recurso del técnico para cortar esa progresión con saque de Colito, pero no puso en apuros a la recepción verde tras situarse a un punto (19-20). El cubano le arreó al saque y Vigil volvió a bloquear en un rendimiento extraordinario en esa faceta y en ataque (21-23). Dio dos bolas para el 0-3 Colito, y a la segunda Miki Fornés dio la victoria (23-25).