Rubén Alcántara comparte sus vivencias con alumnos del Sol de Portocarrero

“Era mi pasión y simplemente quise enfocarme en eso”. Así explica Rubén Alcántara su acercamiento a la bicicleta BMX, un camino que le llevó a la cima como campeón del mundo en los años 2000 y 2002, y lo convirtió en una leyenda de este deporte. Pero es que además, ese espíritu indomable lo ha seguido ejerciendo en su día a día y ha innovado con un modelo de ruedas para la bicicleta reconocido mundialmente y ahora diseña skateparks.

Un caudal de experiencias y vivencias que ha compartido hoy con los estudiantes del IES Sol de Portocarrero, en una actividad enmarcada en el programa ‘Mentor 10’ de la Junta de Andalucía, que está acercando a los jóvenes la figura de deportistas de élite, que son un ejemplo en su deporte y en la vida. El malagueño Rubén Alcántara afirma que “para lograr el éxito a veces hay que ir incluso más allá del 100%. Un día decidí irme a Estados Unidos, sin dinero y sin saber el idioma, pero allí pude competir con los mejores, mis ídolos, aprendí mucho de ellos y estas experiencias, junto a un duro trabajo, me permitieron convertirme en campeón del mundo”.

Por eso, Rubén ha aconsejado a los estudiantes que “da igual lo que os guste, lo importante es que os centréis en este objetivo y trabajéis para lograr vuestros sueños. Mi entorno familiar no veía claro lo que quería hacer, dedicarme al BMX, pero lo hice y he logrado vivir de lo que más me gusta”.

A la charla han asistido el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, junto al director del instituto, Pedro Aznar. Segura ha afirmado que “es un placer poder escuchar a Rubén Alcántara, un deportista que llegó a lo más alto de su deporte con el campeonato del mundo BMX en 2000 y 2002, y ha demostrado además ser un innovador emprendedor. Aquí ha hablado sobre sobre hábitos de vida saludables, y del valor del esfuerzo. Es evidente que el deporte es la mejor medicina para la salud y te enseña a superarte cada día. En esta línea, el PMD tiene como principal objetivo precisamente promover la práctica deportiva entre los más jóvenes para que forme parte de su día a día durante toda su vida. Felicidades a la Junta de Andalucía por la iniciativa ‘Mentor 10’, que acerca a los alumnos buenos ejemplos como el de Rubén”