Rubi: "El Amorebieta hace un fútbol noble y pone el balón rápido en el área"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' quiere despedir 2021 del mejor modo posible y todo pasa por seguir vivos en Copa del Rey tras la eliminatoria de segunda ronda que este jueves los mide al Amorebieta en Urritxe (19:00) y al duelo liguero del lunes en Lugo (21:00), correspondiente a la última jornada de la primera vuelta antes el parón navideño. El técnico rojiblanco asume que en el País Vasco se encontrarán un partido de mucho juego directo y no da pistas sobre un once en el que se presumen muchas novedades y en el que seguramente aparezca Babic, al tener que cumplir sanción por acumulación de amarillas en el Anxo Carro.

¿Qué Amorebieta esperan en Copa?

"Hace un fútbol noble, que te obliga a estar concentrado porque pone rápido el balón en el área y juega fuerte con centros y juego aéreo. Además vuelven a jugar en su estadio y a un partido que elimina, será duro y complicado, pero vamos con ilusión".

Es un rival que no regala nada...

"No he visto ningún partido del Amorebieta donde no compita, no ha recibido goleadas ni se le gana de forma fácil, quizá en algún partido. No vamos en plan revancha porque cada partido es una historia, pero con mentalidad de pasar de ronda y hacer un buen partido".

Parece que Babic será titular por su sanción para viajar a Lugo, ¿miran de reojo al último partido de Liga?

"Pensamos en Amorebieta, pero también que acabamos antes de Navidad en Lugo y nos viene muy bien que todo el mundo pueda jugar. Para mí es importante que centrales y laterales jueguen a piernas naturales, aunque en este partido no es tan relevante".

¿Condicionará mucho jugar en Urritxe y no en Lezama?

"Estamos en el mejor momento del Amorebieta porque de los últimos 4 partidos, incluyendo Copa, no ha perdido ninguno. Lo afrontaremos de forma competitiva 100% y dándole pequeños matices al juego. Es una incógnita el terreno de juego, dimensiones, etcétera, aunque las dimensiones no son nunca excusa para nada. La única ventaja suya respecto a nosotros es que juegan en casa, debemos ser inteligentes e interpretar lo que toca para este partido".

¿Están Robertone o Buñuel para jugar de inicio?

"No hay ningún jugador en el banquillo que no esté para jugar de inicio, tanto Robertone como Buñuel pueden hacerlo, así como Robles, que ya jugó de inicio en Águilas".

En defensa cada vez conceden menos...

"Estamos muy orgullosos del trabajo defensivo del equipo, demuestra que desde arriba hasta atrás está muy fino en ese aspecto. Hay que seguir trabajando y no aflojar, es importante que el rival genere pocas situaciones".

¿Incomoda que el desplazamiento sea tan lejano?

"Vamos en chárter a buenos hoteles, la diferencia de que te toque un rival de Madrid a uno de Vizcaya son 15 minutos. Estamos ilusionados con estos dos partidos".

¿Qué valoración hace de la ventana invernal de fichajes que está a punto de abrirse?

"No tengo impaciencia con el mercado invernal, el equipo merece continuidad y a nivel de salidas desde el cuerpo técnico no vamos a proponer ninguna. Otra cosa es que algún jugador quiera cambiar su situación recurriendo a ese camino. Si viene alguien que no genere controversias se estudiarán también las llegadas".

¿Piensa que Villar merece más minutos de los que está pudiendo darle?

"Villar se está reivindicando como muchos otros, pero no puedo poner más que a once. Me supo un poco mal lo poco que jugó contra el Zaragoza, pero son profesionales y deben entenderlo. Tenemos tres buenos delanteros que están demostrando que no se bajan del barco".

¿Teme que Sadiq sea convocado por Nigeria para la Copa de África?

"A día de hoy no tenemos indicios de que Sadiq se vaya a ir con Nigeria, pero esa puerta está ahí".