Rubi: "La Copa no da opción a tener un mal día, te quedas eliminado"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ya anticipó tras el empate liguero ante el Huesca que su equipo viaja este martes a Águilas con la clara intención de superar la primera eliminatoria en la Copa del Rey. El técnico catalán avanza que habrá alguna novedad en el once para darle minutos a los menos habituales y celebra que el desplazamiento sea corto en un terreno de juego bien cuidado.

¿Cómo llega el equipo a la primera eliminatoria copera?

Llegamos ilusionados como en la Liga, con ganas de participar en un formato muy emocionante porque no da opción a tener un mal día, ya que te quedas eliminado. Es bonito por jugar contra otros equipos distintos a la Liga. También con el hecho especial de jugar cerca de casa ante exconocidos del club.

Se miden al Águilas, un rival de 2ª RFEF con el que ya jugaron un bolo veraniego.

No está teniendo los resultados que esperaba. Fuimos en pretemporada y nos dificultó el partido, nos costó sacarlo adelante pese a jugar bien, el resultado fue 0-1. No están teniendo la suerte de los resultados, pero nos dio la sensación de tener buena plantilla, con buen campo y buenas instalaciones. Estamos contentos porque, aparte de ser un desplazamiento corto, es un buen campo.

¿Tirará de los menos habituales en El Rubial?

La plantilla ya ha demostrado que todos son muy válidos. Estamos sacando rendimiento a todos los futbolistas. Hay uno o dos que es más difícil porque no pueden entrar todos, pero nos lo demuestran en los entrenamientos. Cuando juega la UDA me da igual cuál es el once porque buscamos cumplir haciendo buenos partidos. Que no hayan tenido minutos hay muy pocos, todos han tenido. Alguno concreto quizá no tantos, pero en cada partido hay alguna novedad y alguna, por tanto, habrá.

¿Miran de reojo al sábado en Fuenlabrada?

Sería un error muy grande pensar en el partido número 2 cuando tienes el 1 delante. Primero porque hay que respetar todas las competiciones, segundo porque hay rivales que te lo pueden hacer mal y tercero porque nos gusta competir y el primero es el del martes, el del sábado queda muy lejos.

¿Qué opinión le merece el formato copero?

Me encanta porque participan más equipos que antes, muy antiguamente sí la jugaban todos los equipos. Se ha vuelto a recuperar eso y aunque está dirigido para que los modestos se encuentren con los de élite, cosa que también agradecen seguramente, son partidos muy emocionantes porque te puedes quedar fuera.