Rubi: "Dejaré de dormir si hace falta para corregir estos errores"

Lectura del partido: "No quiero restarle mérito al rival, que ha estado intenso y concentrado, pero la fabricación de los goles ha sido nuestra al abrir la puerta de una manera fácil. Dejaré de dormir si hace falta para corregir estos errores y el que no los cometa acabará jugando".

Mucho balón atrás peligroso: "El primer día con el Oviedo contamos más de veinte cesiones al portero y ya dije que eso no podía ser. Los dos siguientes partidos estuvimos muy bien al no devolver el pase tanto atrás. Aún nos falta un poco de experiencia y tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Quiero jugar y que nos pasemos la pelota pero no tener todo el rato el miedo en el cuerpo atrás con el portero para ver si recorta o no, y no hablo solo de él, sino de todos los que le envían el balón".

Resaca de la trifulca Sadiq-Brian: "En el vestuario el tema está solucionado, hubo una discusión fuerte pero no hubo que separar, eso no es verdad. El problema está arreglado y olvidado, no ha afectado en nada al partido".

Facilidades defensivas: "No hemos hecho una mala primera parte, sin sufrir, pero tras darle el golpe moral resulta que en un minuto concedemos otro con una facilidad tremenda. Hay que seguir superando adversidades, no es que los chavales no quieran, pero hay momentos que se notan muy ansiosos".

Pelea por el play-off: "Vamos a pelear por clasificarnos matemáticamente al play-off y para subir de categoría, no tengáis duda. Cometemos errores, pero no por falta de voluntad, posiblemente yo también. Le pido a la afición que nos dé un voto de confianza y felicito a la del Cartagena".

Sin contundencia: "Es evidente que no somos contundentes. Conseguimos que nos lleguen algo menos y nos tiren poco a puerta, cinco o seis tiros como máximo, pero son suficientes para marcarnos goles. Nos vamos a dejar la vida y no dormiremos si hace falta para llegar mejor al play-off".

Apela al orgullo de los jugadores: "Arriba también podemos ser más contundentes, pero siempre marcamos, por lo que donde hay que corregir es atrás. El tema es querer ser un jugador importante en el equipo y saber que no te mueva nadie".