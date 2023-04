Rubi: "En Getafe vamos a por todas"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', ha analizado la visita de este miércoles al Getafe desvelando que Sergio Akieme ya está para entrar en la lista de convocados y que el centrocampista esloveno Martin Svidersky, que todavía no ha debutado con el primer equipo, sufrió en el último partido del filial la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El lateral francés Houboulang Mendes también está listo para regresar a la convocatoria tras superar una lesión muscular.

Visita Getafe: "Es otro partido muy importante, son dos equipos diferenciados por 1 punto y el final de Liga se va a acercando, por tanto quien consiga sacarlo adelante dará un pasito más al objetivo".

Superar adversidades: "Si el equipo tiene algún revés debe reponerse rápido y acabar con 11 es vital. Hemos sufrido pocas expulsiones porque lo hemos manejado bien".

Mejorar lo malo de la ida: "En la ida el equipo me gustó en aspectos defensivos porque el Getafe solo tuvo una ocasión de Unal, pero en lo ofensivo no fue un partido fluido. Es habitual ante el Getafe porque consiguen incomodar con esa defensa de 5. Intentaremos que haya más pases y buen juego".

¿Partido de 1-0 o 0-1?: "Se puede intentar ganar 0-1, pero es imprevisible la respuesta que pueda haber. El que se ponga por delante le genera una montaña rusa al rival, es un golpe importante, pero no definitivo".

Calendario apretado: "Este año estuvo el Mundial y en algún momento se tenían que comprimir la jornadas. Lo acepto tal como viene. Para tantos partidos seguidos habría que tener toda la plantilla disponible, bien entrenada y sana. Nos motiva acertar en las alineaciones".

Altas y bajas: "Aparte de la baja de El Bilal hemos tenido la mala noticia de la baja de Martin Svidersky, que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla. Siempre ha entrenado con buena actitud y le deseo que no se desanime. Recuperamos a Akieme y Mendes para la convocatoria".

Cambios en el Getafe: "Tienen un gran entrenador, es un perro viejo que se las sabe todas y maneja bien la plantilla. Si hay cambios es porque entienda que debe haber alguno en jugadores, pero no en idea de juego ni sistema porque ha sacado buenos resultados en la segunda vuelta".

Salvación: "Intento ser realista, pero también optimista. Habrá más derrotas, pero competimos al nivel de los rivales que compiten con nosotros como mínimo, no como el Atlético".

Tercera transición del curso: "Nos gustaría tener un plan y poderlo aplicar las 38 jornadas, pero las cosas que van pasando durante el año te obligan a ir variando. En este tercer proceso intentamos juntar a El Bilal con Luis Suárez por su productividad y ahora intentamos incorporar un medio más como Arnau. La baja de Akieme era una cuestión de tiempo porque Centelles ha ido claramente de menos a más. Ahí está la dificultad, pero en todos los equipos pasan cosas de estas y no somos diferentes. Mientras acabe bien solo son horas normales que tenemos que dedicarle. Akieme para 90 minutos no sé si estará, aunque sí está totalmente recuperado de la lesión porque ha hecho un buen trabajo físico y es fuerte. Mañana vamos a por todas poniendo lo que pensamos que será mejor de inicio y luego pensaremos en Madrid. No un plan específico".

Cuatro apercibidos: "Lo que tenemos pensado es gestionar lo de los apercibidos muy al final del partido en Getafe".

Estado físico: "Físicamente veo bien al equipo. En los dos últimos partidos hemos estado mejor al final del partido. Puede ser que de un día para el otro, más que por físico por cabeza, podamos parecer más bloqueados, pero la sensación es buena y que hay motivación".

Afición: "Me sabe muy mal que la afición haya hecho tantos viajes y no hayan vuelto con ninguna victoria. Creo que algún día se va a hacer justicia. Lo que cuenta es que llevamos 30 puntos, pero hemos merecido ganar algún partido fuera de casa. Esto nos motiva, que vuelvan alegres.

Elogios de Quique: "Entre compañeros hay camaradería aunque con él no haya tenido excesivo contacto. Con aciertos y errores intentamos que el equilibrio emocional de la plantilla esté en lo más alto posible. Nos gustaría estar como el Girona, pero la plantilla ve coherente lo que se ha hecho".

¿Sirve el empate?: "No es un todo o nada, pero tenemos que ir con la mentalidad del todo. Es un paso importante sacarlo y si no lo conseguimos no hay que perder porque hay un gol average y quedan más partidos. La mentalidad total es la de ir a ganar".