Rubi: "Llegamos hace un año y ha merecido la pena, nos falta poner la guinda"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', y su staff técnico aterrizaron en Almería tal día como hoy de hace un año. La misión entonces era ciertamente desesperada, pero 365 días después el preparador catalán valora positivamente la experiencia a la espera de ponerle la "guinda" del ansiado ascenso, que este fin de semana pasa por Burgos y un rival muy complicado como local.

¿Qué valoración hace de este primer año al frente del banquillo de la UDA?

"Llegamos hun 28 de abril con la ilusión de intentar dar la campanada en mayo e intentar subir. Había que adaptarse al club, futbolistas y situaciones vividas. 15 minutos malos en Girona nos tiró todo al traste pero nos sirvió para conocer bien a todos. Eso nos ayudó a no empezar la pretemporada de cero. Cuando es buena generas un mínimo de que las cosas te vayan bien. Quitando enero, que si pudiera lo borraría, el año está siendo maravilloso en todos los sentidos, afición, club, jugadores, etcétcera. Había problemas que solucionar también, pero el año nos está valiendo la pena y solo nos falta poner la guinda".

¿Cómo afrontan la visita al Burgos?

"Tenemos una idea de juego reconocible, somos más de atacar que de defender, pero hemos incidido en el aspecto defensivo y me quedo con el crecimiento de muchos futbolistas. Unos han explotado definitivamente y todos han aportado mucho. Somos un equipo fuerte. Sin las adversidades del mes de enero y esos 4 o 5 puntos que podríamos tener ya casi estaríamos, pero hay rivales complicados. Tenemos toda la plantilla a disposición y mejor no se puede pedir".

Los números indican que El Plantío es un feudo muy complicado.

"De 18 equipos solo han ganado 3 en Burgos y nadie ha marcado dos goles en El Plantío y eso que estamos acabando la temporada. Es un equipo muy reconocible que dificulta mucho el juego del rival y es difícil encontrarle espacios para atacarle. El balón parado suyo es un espectáculo".

¿Lo ve el partido más trascendental de los cinco restantes?

"Burgos no será definitivo porque en caso de no ganar seguiríamos teniendo una vida, pero perderíamos la oportunidad de llegar ante el Amorebieta para abrir un escenario nuevo. Si logramos ganar el que viene y el siguiente la confianza ya será que no se podrá escapar. Hay equipos importantes que han salido de allí vapuleados. Los futbolistas se están jugando contratos e imagen. Hoy en día los ojos de todos los organismos están puestos en que las situaciones deportivas sean normales. Podemos ganar haciendo un buen partido".

¿Está trabajando con los futbolistas a nivel emocional?

"Intento ser realista, no le veo facilidad a ninguno de los dos partidos que vienen y el futbolista lo sabe. Lo de este sábado puede ser muy, muy importante, no definitivo. Me estrujo la cabeza a nivel motivacional con los jugadores y he bajado un poco esa exigencia".

Rubi: "De joven era muy supersticioso, hasta que un día me di cuenta de que hacía el canelo"

¿Sintió que el gol de Curro, por lo que significaba, puede valer un ascenso?

"En el gol de Curro sentí que era un momento muy importante porque eran dos puntos más, una barbaridad, pero no me pasó por la cabeza el momento (de poder ascender). Decir ahora está ya hecho aún no me ha llegado".

¿Prepara alguna sorpresa en el once como las de las últimas jornadas?

"Tengo un grupo de trabajo que lo da todo en cada entreno y en algunas posiciones hay un nivel muy parejo y me gusta incentivar eso. Todo el mundo está remando y el que no sale de inicio no se lo toma como un castigo porque sabe que puede volver a entrar. No es por capricho".

¿Cómo valora el crecimiento de Arvin Appiah?

"Estoy muy contento con Appiah, hemos avanzado mucho con él, es una pasada lo que ha mejorado. La semana pasada se levantó de la siesta el día de partido con 38 de fiebre y por eso lo usamos poco. Aún así salió esos minutos y nos ayudó muchísimo. Es un futbolista a tener en cuenta por su espectacular velocidad y que ha mejorado mucho con balón, ahora pierde muy pocos balones. Aún tiene que buscar un poco más la portería".

¿Contento por ver al equipo llegar entero físicamente al final de los partidos?

"Estamos contentos porque nos dicen los jugadores que se sienten bien. La ventaja es que tenemos muy buena plantilla y si todos están implicados te hacen buenos los cambios y acabas bien por esos motivos. La acción de Babic, por ejemplo, es de fortaleza mental, decir salvo este gol como sea".

¿Se considera supersticioso?

"De niño y joven era muy supersticioso, hasta que un día me di cuenta de que hacía el canelo. Entiendo que cada uno tiene sus rituales, pero yo los abandoné por completo, cero".

¿Espera un marcador corto en Burgos?

"El Burgos tiene una afición de las que da gusto ir como visitante porque es de fútbol y aprieta con su equipo. Lo normal es que sea de marcador corto si no salimos con la empanada y logran que no tengamos la alegría de nuestro ataque. Hay que atender el balón parado".