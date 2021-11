Rubi: "Ojalá hagamos 52 puntos en la primera vuelta"

Orgulloso: "No sé ni cómo expresarme de lo que siento y lo orgulloso que me deja el equipo y la afición. Seguimos pensando que es muy difícil lo que estamos haciendo y a disfrutar el camino porque sale todo perfecto".

Partidazo: "Se ha visto un partidazo, ellos son un gran equipo, de esos que te generan miedo cada vez que se pasan la pelota, salen a la contra o sacan un centro. La clave ha sido no ponernos nerviosos yendo por debajo, haciendo el campo grande con uno más y yendo a por el partido".

Remontada: "Es el primer partido que remontamos de los últimos 104. No he tenido dudas porque el gol ha sido pronto y nos ha sabido mal, pero quedaba mucho e iban a pasar cosas. Dudas no he tenido aunque se nos ponía difícil porque estos jugadores están para retos altos".

Dinámica: "No voy a hablar de ascenso, ya sabéis mi dinámica. Hay que felicitar a la gente que ha cuidado a Ramazani, cuando los resultados acompañan aprieta menos recuperar a un jugador. Igual pasa con Robertone, para que vuelva al 100%. Hasta esto nos está saliendo cara".

Superioridad numérica: "Es la primera vez, menos un minuto de un partido contra el Leganés, que jugábamos en superioridad numérica. A pesar de ello marcar 3 goles no es fácil. Lo que me ha gustado es cómo ha interpretado el equipo aprovechar ese hombre de más".

Papel de Appiah: "Para lo que buscábamos entendíamos que Appiah nos podía ayudar mucho y para mí ha hecho un gran partido. La duda era poner a Lazo o Portillo y cualquier decisión era injusta, optamos por más velocidad".

Sousa y Sadiq: "Cuando tienes a todos enchufados puedes jugar con uno u otro sistema. Tener a un jugador menos en medio campo te hace sufrir otras situaciones porque descuelgas a dos en ataque y hay que ir valorándolo, pero Dyego y Sadiq tienen gol y necesitábamos marcar".

Primera vuelta: "Ojalá hagamos 52 en la primera vuelta, pero viene un rival fuerte como el Huesca. Todo lo que sea más de 45 es para asustarse. A mi antiguo equipo lo quiero mucho, fue un año maravilloso y tengo un muy buen recuerdo. Tienen una gran plantilla".