Rubi: "Seguimos necesitando a la afición, que empuje y anime"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', es muy consciente de que su equipo ya acaricia con la yema de los dedos el ansiado ascenso, palabra que sigue siguendo tabú para el técnico catalán hasta que no se certifique de forma matemática. En la previa del choque ante el Amorebieta recuerda que los vascos ya les ganaron en la ida y son un rival "incómodo" y que pese a los 4 puntos de distancia sobre el Valladolid "cuando nada es seguro, todo es posible", en alusión a los 14 que llegaron a tener sobre el tercero y luego se redujeron a la mínima expresión. El de Vilasar de Mar pide a la afición indálica un último esfuerzo y que llenen el sábado el graderío del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Fernando decía que había felicitado al plantel por aguantar la presión de jugar tantos viernes y lunes.

"En el tema de los lunes hay que aceptar que las televisiones mandan y no hay queja. Pero los resultados condicionan el nivel de presión al que juega el último. En el Barça los jugadores lo comentaban. Acabado este proceso, se lo he agradecido a la plantilla por su fortaleza".

¿Se ve ahora más cerca el ascenso directo?

"Cuando nada es seguro, todo es posible. La prueba la tenemos en el partido del Madrid. Ejemplos hay cada semana de situaciones de peores clasificados sacar el partido. Soy sincero cuando digo que el Amorebieta llega en su mejor momento, lleva 9 de 15 y lo justo serían 13".

El Amorebieta tiene en juego el descenso...

"Es un rival que incomoda y debemos estar preparados para ver que al equipo le cueste encontrar el hilo para atacar bien porque ellos son muy verticales cuando roban. No iremos a verlas venir y en ese sentido estoy tranquilo. Difíciles para mí son todos los equipos, aunque a veces venga todo de cara. Hay equipos que incomodan al rival con una defensa presionante y apretando arriba para propiciar pérdidas de balón. El Amorebieta es de estos equipos".

¿Tiene previsto seguir haciendo retoques en el once?

"Si esto no acaba bien al final este trabajo habrá gente que no lo valore y necesitamos poner la guinda al pastel. Soy de los que piensa que hay momentos de dar continuidad a un once y otros en los que no. En una plantilla tan agradecida hay que dar juego. No es por capricho ni por ataque de entrenador, pero al final, siempre lo he dicho, el éxito es de los futbolistas".

Solo quedan entradas en Tribuna, ¿qué mensaje le mandaría a la afición rojiblanca?

"Ojalá se acabe de vender ese sector. Lo que no podemos olvidar es que no tenemos nada hecho y seguimos necesitando a la afición. Quedan pocos partidos y cada victoria es estar tocándolo ya. Que empujen y animen al jugador que falla un pase dando ese aliento. Cuando la afición aprieta el equipo saca una fuerza interior que no sabe de dónde".

¿Cómo frena que la euforia entre en el vestuario?

"Hemos llegado a estar a 14 puntos del tercero y esa lección la tenemos aprendida, nunca pensamos que lo teníamos hecho. A 4 puntos del tercero no te puedes confiar. Si le ganas al Amorebieta está claro que se abre un escenario nuevo porque puedes ponerte a un partido".

¿Ve normal que ya se hagan cuentas para certificar el ascenso matemáticamente?

"Fernando y Curro han hablado de Amorebieta. La afición y la prensa lo enfoca haciendo cábalas y es lógico, pero dentro es momento para no pensar mucho. Ya veremos que lo que va a pasar será bueno. Si haces cuentas luego no pasa eso".