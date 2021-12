Rubi: "Tenemos diablos arriba"

Elogios al plantel: "Fabuloso, extraordinario, nos hacen disfrutar y no puedo estar más satisfecho de la plantilla y su implicación, juegue quien juegue. A ver si podemos culminar esta primera vuelta en Lugo".

Dificultad para el 1-0: "La pena es que nos haya costado tanto que entrase la primera, pero lo bueno es que el equipo no se ha puesto nervioso. Es bueno que Sadiq haya marcado un gol para que todo esté calmado. Encantado con la actitud de Sousa y Villar, que marcó en Águilas".

Mejor la segunda parte: "La primera parte no ha sido nuestra de principio a fin en cuanto a dominio y situaciones de gol, nos costó tener la pelota, pero es normal. Sí controlábamos en defensa pese a buscarnos las espaldas. En la segunda, tras marcar, tenemos diablos arriba. Fue más completa".

Justicia: "Considero que el día del Fuenlabrada el empate fue justo, no fue de merecer ganar. Los otros dos, Huesca y hoy sí lo merecimos. Cuando haces las cosas bien la vida acaba siendo justa contigo".

Suplentes: "Si entramos en la dinámica de empezar por qué no juega uno u otro cuando el equipo gana casi siempre es que no valoramos a la plantilla entera. Si Ramazani ha hecho ese partido es porque no ha empezado de inicio. Y si he sido injusto ha sido con Villar. Si juega Pozo por delante me vais a preguntar por Portillo. Aquí no regalamos alineaciones, quienes jueguen de inicio se lo tienen que ganar y hay situaciones que hacen que el que salga después dé todavía más. Respeto los gustos y preferencias si el jugador está al 100%".

Nivel de la plantilla: "He entrenado en Primera. Estoy orgulloso de esta plantilla y hemos ayudado al crecimiento de algunos jugadores que tenían otro protagonismo. Me llena de orgullo que en un momento u otro hayan rendido. Otros años también la ha habido y quizá no se le sacara".

Rol de Arnau: "Con Sadiq por dentro queríamos a alguien que rompiera tipo Arnau, que ha podido marcar 4 goles. A veces sale bien y otras no, pero no tomamos decisiones por capricho".

Campeones invernales: "Aunque parezca joven tengo una edad y oír campeón de invierno es algo bonito e importante. Antes se hablaba más que ahora. Lo hemos celebrado reconociendo que cuesta mucho ganar y debemos disfrutar el día a día un poquito sin ser masocas".

Satisfacción: "Me voy muy contento con las caras de los jugadores que no han salido de inicio y han disfrutado y celebrado en el vestuario. Aceptan las decisiones y quieren seguir empujando. Percibo ambiente de que la gente está con el equipo y tiene ganas de ver al Almería".