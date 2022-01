Rubi: "Ya han conseguido darle un poco más de emoción a la Liga"

Semana difícil: "Ha sido una semana durísima, muy complicada. Agradezco que reconozcáis que el equipo se ha entregado al máximo y hasta podía haber empatado, se agradece esa solidaridad. Nuestros soldados han hecho lo que han podido".

Lesión Lazo: "Felicito al Cartagena por haber ganado el partido y estoy muy triste por cómo nos ha tratado la Liga esta semana. Lazo creemos que se ha roto porque ha notado un pinchazo en el abductor y lo perderemos un tiempo. La plantilla está abatida porque llevábamos 12 sin perder".

Abatimiento: "Estamos jodidos pese a haberlo puesto todo en los entrenamientos. Toca levantar la cabeza e intentaremos hacer lo posible el jueves, ya la Copa del Rey nos da un poco igual, aunque la vamos a pelear. Ramazani entrenó media hora y estaba asustado de si se rompía al sprint"

Decepción con la LFP: "Al fútbol se juega con 11 pero si tienes 5 ya puedes. ¿Esto qué es? Me gusta sembrar buenos datos, no habíamos perdido en casa y hemos peleado en inferioridad clarísima de recursos. Me levanto a recuperar y ganar lo antes posible. Ya han conseguido darle un poco más de emoción a la Liga y vamos a pelear"

Protocolo defectuoso: "El protocolo puede ser válido para un momento determinado, pero si hay que cambiarlo se deberá cambiar. Si en verano no había tantos contagios a lo mejor era válido, pero ahora no. Siempre puede revisarse si es correcto o no"

Test diagnósticos: "Desde el primer día que llegamos a entrenar no nos hicimos un PCR. El último antígeno fue ayer y si metes el palito más adentro te da o igual no. Hemos jugado sin saber realmente. Veo Inglaterra o Portugal y se suspenden partido sin que pase nada"

Sin solución: "Si se quería buscar una solución para facilitar las cosas se podía, pero no se ha querido. El equipo ha demostrado lo que puede hacer y la gente está muy rabiosa. Ramazani lleva un entrenamiento en 15 días y necesitamos tiempo, pero no va a ser un partido mental de que a partir de hoy el equipo no vaya a responder, eso no va a pasar"