Rubi: "Se nos ha derrumbado el castillo enseguida"

Endeblez defensiva: "Es un problema de contundencia defensiva sobre todo. El rival se ha venido enseguida arriba. El equipo encaja gol con muy poco, el rival ni se lo tiene que trabajar. Se nos ha derrumbado enseguida el castillo, así de claro. Tenemos unas debilidades que a veces el rival sabe sacarlas a flote, no hay más historia".

Levantar el ánimo: "Tengo la sensación de que la eliminatoria se nos ha puesto muy difícil, me hubiera gustado tener una semana para levantar la moral del equipo, no puede ser y habrá que tirar de la heroica olvidando lo que ha pasado"

Francisco: "La diferencia ha estado en marcar pronto"

Sin euforia: "Esto lo hubiéramos firmado, pero hay que ser realistas, queda el partido de vuelta en Almería y toca volver a prepararlo con matices diferentes. El rival es muy bueno y peligroso, por lo que nos obligará a realizar un gran partido. Mañana toca volver a enchufarse y preparar la vuelta como hemos hecho con la ida".

El rival, bien estudiado: "Sabíamos que el Almería venía jugando con gente muy vertical, sobre todo con Ramazani. El duelo de vuelta será diferente porque cambiará un poco. Lo que teníamos preparado ha salido y agradezco el esfuerzo de presión de los jugadores. Contento, pero pies en el suelo".

La clave, marcar pronto: "La diferencia está en que hemos llegado muy bien al tramo final, pasando por muchos picos de resultados. Ellos también venían de ganar el último partido, la diferencia ha estado en marcar pronto y afianzar el trabajo realizado".

Buenos deseos para el Almería tras la vuelta: "Sabéis como soy y lo profesional que era como jugador y ahora como entrenador. El Almería me ha dado todo y le deseo lo mejor, pero ahora me mato por el Girona y lo peleo como he hecho siempre"