Rubi: "Es un día muy feliz para toda la familia almeriense"

Alegría: "Es un día muy feliz para toda la familia almeriense porque teníamos aquí al propietario y no podíamos fallarle. La primera parte ha sido más atascada, pero en la segunda hemos sido un rodillo con más espacios para correr".

Abrir la lata: "El 1-0 marca mucho, pero en la segunda parte ya se veía que íbamos a por el partido de una forma más clara. Han marcado 18 jugadores diferentes gol en este equipo, algo tremendo. Con espacios sí que pudimos marcar más".

Seguidores: "A la afición le doy las gracias una vez más porque el recibimiento ha sido una auténtica pasada, estaba la rotonda a rebosar".

Ascenso: "Ahora tendríamos que hacerlo rematadamente mal en lo que queda para que no subamos. Aún así, vamos a intentar no dejar que los caprichos del fútbol vengan y podamos conseguirlo en San Sebastián o aquí con el Alcorcón".

Dificultades: "Las temporadas se hacen largas, en Segunda solo tenemos el parón de Navidad. Venimos de encadenar los play-off y la necesidad de no perderlo ahora que está ahí. Ha habido fases que cuesta más, pero todos se juegan mucho y lo ponen más difícil".

Números top: "Es incuestionable que somos el equipo más goleador y solo uno más que el menos goleado. Eso es porque los demás jugarán peor. Hemos tenido números increíbles en casa y con un resultado contundente ante el Amorebieta, que no estaba siendo habitual".

Premio gordo: "Todo el trabajo que llevamos detrás, las horas de entrenamiento, las exigencias no podíamos tirarlas por la borda con el campo lleno. Reconforta ver que al final podemos tener el premio gordo, nos falta un pasito, pero estamos muy cerca".

Ya ascendió con Huesca: "El entrenador ha pasado ya por esta experiencia y transmitir exceso de nerviosismo es peligroso. Le transmitimos calma a los jugadores más calientes para que no se pasaran de revoluciones. No he tenido que dar el toque en ningún momento, solo quería llegar y ganar"

Sin traspié: "Hoy no podíamos fallar. Hacía bueno el resultado de Burgos y el pinchazo de nuestros perseguidores. Tengo la sensación de que muchos se olvidan de nosotros, no podemos hacerlo rematadamente mal, es lo único que le pido al equipo".

Visita de Turki: "Teníamos la certeza de que Turki iba a venir. No habíamos hablado en persona, sí por teléfono. Era importante que se fuera contento. Estuvo muy humano y sencillo dándole ánimo al grupo. Fue una visita muy agradable. Nos pidió conseguirlo definitivamente con frases de prudencia y luego trabajar de forma rápida para la próxima temporada".

Zamora: "Vamos a intentar primero ascender y luego ir a por todas. Que Fernando sea Zamora porque se lo merece por su temporada extraordinaria y también el equipo más goleador"